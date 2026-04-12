Sabotaj yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya uçağıyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "İsrail sabotajı" iddiasına yanıt verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetinin taşıyan uçağın düşüşüyle ilgili İsrail sabotajı iddiasını bu sözlerle yalanladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz Libya uçağının da bulunduğu apronda, şüpheli bir İsrail jeti 1 saat 41 dakika boyunca kaldı, İsrail jetinin kalkışından sonra havalanan Libya jeti ise, havalandıktan 15 dakika sonra düştü." paylaşımı yapmıştı.

Bakan Uraloğlu, "Genel anlamda baktığımızda bir sabotajı biz görmüyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir tespitimiz yok. Ama nihai bilgilendirme, nihai karar başsavcılığımızın ve bizim kaza kırım ekiplerimizin raporu sonucunda mahkemenin veya savcılığın süreciyle beraber sonuçlanacak veya devam etmiş olacak" ifadelerini kullandı.

“Şüpheleneceğimiz bir belge yok”

Havalimanlarının 7/24 takip edildiğini aktaran Uraloğlu, "Libya uçağına kendi personeli, mürettebatı ve yer hizmeti verenin dışında herhangi bir temasın olmadığını net olarak söyleyebilirim. İddia edilen uçakla normal havacılık prosedürlerine göre olması gerektiği kadar mesafe de var. Bu anlamda şu ana kadar ortaya koyduğu herhangi bir belge, gerçekten şüpheleneceğimiz bir belge yok. Ama ben çok net bir şekilde söylüyorum. Bize de iletebilir. Kamuoyuyla da paylaşabilir. Gözümüzden kaçan bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Varsa da biz gereğini yaparız ama lütfen kamuoyunu böyle spekülatif iddialarla yormayalım, kafa bulandırmayalım. Biz bu olayın üzerindeyiz. Üzerinde olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki dört kişi ile üç mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat yaşamını yitirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturmada bir cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde dört cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.



Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026, 00:13