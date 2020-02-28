İşte bu olmadı

Galler Prensi Charles 18-21 Mart tarihlerinde eşiyle birlikte Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Trodos bölgelerinin yanı sıra Lefkoşa’nın Rum kesiminde bazı temaslarda bulunacak, ayrıca Rum Toplumu Lideri Nikos Anastasiadis’i Cumhurbaşkanlığı sarayında ziyaret edecek.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Prens Charles ve eşinin Kuzey Kıbrıs’ı da ziyaret etmesi yönünde diplomatik girişimler yapılsa da, olumlu bir yanıt alınamadı. Prens Charles, kuzeye geçmek yerine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ‘ara bölgede’ buluşmayı teklif etti.

Diplomatik kaynaklar “Eğer Anastasiadis’i kendi makamında ziyaret etme durumu olmasaydı ara bölgede buluşma olurdu. Ancak iki toplum liderinden birini makamında ziyaret edip, diğerini ara bölgeye davet etmek kabul edilemez” diyor.