Savaşlara yol açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gazeteci ve yazarlarla düzenlenen iftar programında, bölgede İsrail’in koçbaşlığını üstlendiği yıkıcı savaş ve Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerindeki gelişmelere dikkat çekti. Erdoğan, “Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir” dedi.

Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına değinerek, masum çocukların okullarda katledildiğini ve Mescid-i Aksa’nın 17 gündür keyfi sebeplerle kapalı tutulduğunu belirtti. Saldırıların yalnızca güvenlik amacı taşımadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, Yemen, Lübnan ve İran’a yönelik saldırıların da bu bağlamda gerçekleştiğini ifade etti.

Erdoğan şunları söyledi:

“Şu an bölgemizde İsrail'in koç başlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. Masum çocuklar okullarında katlediliyor. İsrail tamamen keyfi sebeplerle hiç bir yetkisi olmadığı halde, ilk kıblemiz Meccid-i Aksa'yı 17 gündür kapalı tutuyor.

Önce Gazze'yi, ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını biliyoruz. Eline güç geçmiş, kendilerini diğer insanlardan üstün gören bir şebeke bölgemizi adım adım felakete sürüklemektedir. Bunların tüm dünyaya anlatılması önemlidir. Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz. Dünyada söz ve etki sahibi bir ülke olduğumuzun bilinciyle geniş bir coğrafyada takip edilen gazetecilere, gazetelere, televizyonlara sahip olmalıyız. Türkiye'nin ve geniş coğrafyamızın vicdanlı, donanımlı ve milletin değerlerinden beslenen gazetecilere ihtiyacı var. “

