Etkin denetim devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, iş yerlerinde hijyen, gıda güvenliği ve çalışma koşullarını kapsayan denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Ramazan ayı nedeniyle gece saatlerinde faaliyetlerin yoğunlaştığı fırınlara özel önem veriyor.

Denetimlerde, gıda üretim ve satış noktalarının hijyen koşulları, çalışanların sağlık durumları, kullanılan malzemelerin uygunluğu ve iş yerlerinin genel temizlik standartları titizlikle kontrol ediliyor. Ayrıca, çalışma saatleri, çalışanların dinlenme süreleri ve iş yerlerindeki güvenlik önlemleri de denetim kapsamına alınıyor.

LTB yetkilileri, Ramazan ayı boyunca artan üretim ve satış yoğunluğu nedeniyle özellikle fırın ve gıda işletmelerinin gece saatlerinde de denetleneceğini belirtti. Amaç, hem vatandaşların sağlığını korumak hem de işletmelerin standartlara uygun şekilde faaliyet göstermesini sağlamak olarak açıklandı.

Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, denetimlerde tespit edilen eksiklikler konusunda iş yerlerini uyarıyor, ciddi ihlallerde ise yasal yaptırımlar uygulayabiliyor. Belediye, Ramazan ayı boyunca devam edecek denetimlerle gıda güvenliği ve hijyen konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesini de hedefliyor.

