İş birliği önerdi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, adadaki ortak sorunların çözümünde iş birliği ve iyi niyetin önemine dikkat çekerek, özellikle Güney Kıbrıs’ta yaşanan şap hastalığı krizine ilişkin iki toplumlu teknik komitelerin kritik rol oynadığını belirtti. Erhürman, göreve geldiği ilk günden itibaren teknik komitelerin görünür, düzenli ve sonuç odaklı çalışması gerektiğini, komitelerde her iki taraftan yetkili kişilerin yer almasının zorunlu olduğunu vurguladı. Erhürman, açıklamasında, Güney’de şap konusunda Kuzey’de yaşanan sorunlardan çok daha büyük krizlerin bulunduğunu ve hem Kıbrıslı Rumların hem de Kıbrıslı Türklerin komitelerin çalışmalarından haberdar olması gerektiğini ifade etti.

Erhürman, şap hastalığı konusunda Kuzey’den gelen verileri anlık olarak hem AB, hem BM, hem de Güney yetkilileriyle paylaştıklarını vurguladı. “Güney’de aşı ihtiyacı ortaya çıkar çıkmaz gerekli koordinasyonu yaptık ve aşıları ilettik” diyen Cumhurbaşkanı, komitelerin hızlı, şeffaf ve etkili şekilde çalışmasının önemine işaret etti.

Şap konusundan önce güney bacağında idari yetkili hiçbir üye bulunmazken, kriz sonrası üst düzey yetkililerin de toplantılara katılmaya başladığını belirten Erhürman, bu değişikliğin iş birliğini güçlendirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı, göreve geldiği ilk günden itibaren teknik komitelerin görünür olmasını, düzenli toplanmasını ve sonuç odaklı çalışmasını talep ettiğini söyledi. Erhürman, beklentilerini şöyle açıkladı:

-Komitelerde yetkili kişilerin yer alması.

-Düzenli bilgi paylaşımı yapılması.

-Çalışmaların siyasi mülahazalardan arındırılması.

-Günlük sorunların çözümüne odaklanılması.

Erhürman, bu yaklaşımın yalnızca şap hastalığında değil, adadaki diğer ortak sorunlarda da uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ortak yaklaşımın ada için önemi

Cumhurbaşkanı, iyi niyetle sürdürülen bu yaklaşımın Güney tarafından da benimsenmesinin, adadaki hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların yararına olacağını söyledi. Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporlarına atıfta bulunarak, birlikte hareket etme olanaklarının siyasi mülahazalarla boğulmaması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, açıklamasını, “Bu ada küçücük ve hastalıklar, ortak sorunlar sınır tanımıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra ortaya koyduğumuz yaklaşımı iyi niyetle sürdüreceğiz. Bu yaklaşımın Güney’de de benimsenmesi, adanın tamamının yararına olacaktır” sözleriyle tamamladı.

