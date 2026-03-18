‘Güçlü polis, güvenli toplum’

Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) kazandırılan bir kısım motorlu araç ve diğer malzemelerin tanıtımı gerçekleştirildi. PGM Ali Adalıer, donanımlı ve teknolojik imkanlara sahip bir polis teşkilatının halka hizmette daha başarılı ve motive olacağına vurgu yaptı ve vakıf aracılığıyla polis teşkilatına katkı koyanlara teşekkür etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, POLVAK’ın polis örgütünü güçlendirmek, gelişen ve değişen günün koşullarına uygun daha modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla 2023 yılında hayata geçirildiği belirtildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, PGM I. Yardımcısı Gökay Karagil, POLVAK Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çerkez ve üyelerinden Nurettin Çıkaroğlu, Cemal Duba, Mustafa Tunalı, İbrahim Dağman ile POLVAK Müdürü Hamit Soybir katıldı.

Etkinlikte, PGM-Arge Müdürü Hüseyin Bora; POLVAK’ın kuruluşu, faaliyetleri ve vakfın bugüne kadar yaptığı bağışlar hakkında bilgi verdi.

POLVAK Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çerkez, yaptığı konuşmada vakıf olarak polis teşkilatının başarılı olması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Adalıer: Motivasyon olacak

PGM’nin kullanımına sunulan motorlu araç ve malzemeler

Açıklamada, PGM’nin güvenlik altyapısını güçlendirmek amacıyla, faaliyete başladığı tarihten bu yana POLVAK tarafından yürütülen geliştirme çalışmaları kapsamında önemli katkılar sağlandığı kaydedildi. Bu çerçevede, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan 23 milyon TL değerindeki katkıyla 14 motorlu araç temin edildi.

Ayrıca POLVAK tarafından 10 milyon 267 bin TL tutarında gerçekleştirilen alımlarla; 12 x-ray cihazı, 100 el telsizi, 10 drone, 3 dizüstü bilgisayar, 3 projeksiyon cihazı, 10 seyyar araç tepe lambası, el dedektörü ve aktif görev üniformaları PGM’nin kullanımına sunuldu.



Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026, 10:07