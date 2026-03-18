KKTC’nin en iyisi

Ömer KADİROĞLU

Tüketiciler Derneği tarafından düzenlenen “Dünya Tüketiciler Günü Konferans ve Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın konuşmasının ardından tüketici hakları, piyasada fahiş fiyatlar ile ürün ve gıda güvenliği konularında ekonomist Mehmet Saydam ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer sunum yaptı.

Konferansın ardından düzenlenen törende, farklı kategorilerde çok sayıda kişi ve kuruluşa ödül verildi. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar “Yılın En Başarılı Medya Yöneticisi ve En İyi Köşe Yazarı” ödülünü alırken, Diyalog Gazetesi ve tv2020 “En Başarılı Medya” ödülüne layık görüldü. Reşat Akar ve Eylül Uzel’in hazırladığı “Gündem Özel” programı ise “Yılın Programı”, “Yayıncılıkta Üstün Hizmet” ve “Tüketici Onursal Ödülü”nü aldı. Törene ödül alan isimlerin yanı siyaset dünyasından ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.

Medya ve Yayıncılık Ödülleri

Reşat Akar: Yılın En Başarılı Medya Yöneticisi ve En İyi Köşe Yazarı

Diyalog Gazetesi ve tv2020: En Başarılı Medya

Reşat Akar ve Eylül Uzel: Gündem Özel ile Yılın Programı, Yayıncılıkta Üstün Hizmet ve Tüketici Onursal Ödülü

Özlem Çimendal: TV Haber Programı Kadın Sunucu

Emre Diner: Yılın TV Haber Programı Bay Sunucu

Abdullah Suiçmez: En İyi Kameraman

Ömer Kadiroğlu: Yılın Medya Muhabiri

Uğur Dereliköylü: Kırsal Kesimin En İyi Programı

Derya Ercan: Üstün Hizmet Ödülü

Çelen Oben: En İyi Spor Haberi

Diğer ödüller

Tufan Erhürman: Bağımsızlık Egemenlik Onursal Ödülü

Ziya Öztürkler: Bağımsızlık Egemenlik Onursal Ödülü

Olgun Amcaoğlu: Yılın Bakanı

Alayköy Gönyeli Belediye Başkanı: Yılın Belediye Başkanı

Sevil Yönlüer: Yılın Kadın Bürokratı

Hatice Miralay Kayım: Tüketici Onursal Ödülü

Califorian Restoran: Yılın Marka Restoranı ve Gıda Güvenliği Ödülü

Gökhan Ecesoy: Yılın Genç İş Adamı ve Tüketici Onursal Ödülü

İnter Gaz: Ürün Güvenliği ve Hizmet Kalitesi Ödülü

Okan Hacıali: Tüketici Onursal Ödülü

Mustafa Hacıali Ltd: Yılın Yatırımcısı ve Gıda Güvenliği Ödülü

Özel Başkent Hastanesi (Op. Dr. Ahmet Tandoğdu): Yılın Özel Hastanesi

Boztuna Grup (Cüneyt Ömeroğlu): En İyi Marka Mobilya Ödülü

Kardeşler Fırını (Dinçer Şerebetçioğlu): Ekmekte Kalite Hijyen Ödülü

Arçelik Ram Trading (Recep Atamer): Beyaz Eşya Yılın Markası

Arçelik Servis (Faramaz Najafov): Satış Sonrası Üstün Hizmet

Tabur Oto (Hüdaverdi Tabur): Yılın Esnafı

Füsun Aroğlu (Celal Cin Center) : Yılın İş Kadını ve Tüketici Onursal Ödülü

Ercan Turhan: Turizm Yöneticisi ve Otel Ödülü

Lagoon Balık Restoranı: Yılın Balık Restoranı

Mirage Premium Cafe & Gelato: Yılın En Yenilikçi Mekanı

Niyazi’s Restoranlar Zinciri: Kalite Hijyen Tüketici Dostu Ödülü

Primenet (Serhat Omaçoğlu): Lider İnternet Servis Sağlayıcısı

Şefler Pastanesi ve Restoranı (Dilek Türker): Kalite Hijyen Ödülü

Saffet Bayram ve Fatma Atlar: Yılın Şefi

Severse Döner (Fatih Tatar): Tüketici Dostu Ödülü

Kemalin Yeri (Traje Uluel Koncaoğlu): Domestik Balık Restoranı Ödülü

Afife Balık Restoran (Topel Kaymakamoğlu): Kalite Hijyen Ödülü

Ata Bilişim Digital Ajans (Gökhan Hançer): Yılın Kreatif Digital Ajansı

Kaplıca Turizm İşletmeleri (Ahmet Z. Genç): Lokal Balık Restoranı Ödülü

Mehmet Saydam: Tüketiciler Günü Anısına Ödül