KKTC’nin en iyisi

Ömer KADİROĞLU
Tüketiciler Derneği tarafından düzenlenen “Dünya Tüketiciler Günü Konferans ve Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın konuşmasının ardından tüketici hakları, piyasada fahiş fiyatlar ile ürün ve gıda güvenliği konularında ekonomist Mehmet Saydam ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesi Müdürü Sevil Yönlüer sunum yaptı.
Konferansın ardından düzenlenen törende, farklı kategorilerde çok sayıda kişi ve kuruluşa ödül verildi. Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar “Yılın En Başarılı Medya Yöneticisi ve En İyi Köşe Yazarı” ödülünü alırken, Diyalog Gazetesi ve tv2020 “En Başarılı Medya” ödülüne layık görüldü. Reşat Akar ve Eylül Uzel’in hazırladığı “Gündem Özel” programı ise “Yılın Programı”, “Yayıncılıkta Üstün Hizmet” ve “Tüketici Onursal Ödülü”nü aldı. Törene ödül alan isimlerin yanı siyaset dünyasından ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.
Medya ve Yayıncılık Ödülleri
Reşat Akar: Yılın En Başarılı Medya Yöneticisi ve En İyi Köşe Yazarı
Diyalog Gazetesi ve tv2020: En Başarılı Medya
Reşat Akar ve Eylül Uzel: Gündem Özel ile Yılın Programı, Yayıncılıkta Üstün Hizmet ve Tüketici Onursal Ödülü
Özlem Çimendal: TV Haber Programı Kadın Sunucu
Emre Diner: Yılın TV Haber Programı Bay Sunucu
Abdullah Suiçmez: En İyi Kameraman
Ömer Kadiroğlu: Yılın Medya Muhabiri
Uğur Dereliköylü: Kırsal Kesimin En İyi Programı
Derya Ercan: Üstün Hizmet Ödülü
Çelen Oben: En İyi Spor Haberi
Diğer ödüller
Tufan Erhürman: Bağımsızlık Egemenlik Onursal Ödülü
Ziya Öztürkler: Bağımsızlık Egemenlik Onursal Ödülü
Olgun Amcaoğlu: Yılın Bakanı
Alayköy Gönyeli Belediye Başkanı: Yılın Belediye Başkanı
Sevil Yönlüer: Yılın Kadın Bürokratı
Hatice Miralay Kayım: Tüketici Onursal Ödülü
Califorian Restoran: Yılın Marka Restoranı ve Gıda Güvenliği Ödülü
Gökhan Ecesoy: Yılın Genç İş Adamı ve Tüketici Onursal Ödülü
İnter Gaz: Ürün Güvenliği ve Hizmet Kalitesi Ödülü
Okan Hacıali: Tüketici Onursal Ödülü
Mustafa Hacıali Ltd: Yılın Yatırımcısı ve Gıda Güvenliği Ödülü
Özel Başkent Hastanesi (Op. Dr. Ahmet Tandoğdu): Yılın Özel Hastanesi
Boztuna Grup (Cüneyt Ömeroğlu): En İyi Marka Mobilya Ödülü
Kardeşler Fırını (Dinçer Şerebetçioğlu): Ekmekte Kalite Hijyen Ödülü
Arçelik Ram Trading (Recep Atamer): Beyaz Eşya Yılın Markası
Arçelik Servis (Faramaz Najafov): Satış Sonrası Üstün Hizmet
Tabur Oto (Hüdaverdi Tabur): Yılın Esnafı
Füsun Aroğlu (Celal Cin Center) : Yılın İş Kadını ve Tüketici Onursal Ödülü
Ercan Turhan: Turizm Yöneticisi ve Otel Ödülü
Lagoon Balık Restoranı: Yılın Balık Restoranı
Mirage Premium Cafe & Gelato: Yılın En Yenilikçi Mekanı
Niyazi’s Restoranlar Zinciri: Kalite Hijyen Tüketici Dostu Ödülü
Primenet (Serhat Omaçoğlu): Lider İnternet Servis Sağlayıcısı
Şefler Pastanesi ve Restoranı (Dilek Türker): Kalite Hijyen Ödülü
Saffet Bayram ve Fatma Atlar: Yılın Şefi
Severse Döner (Fatih Tatar): Tüketici Dostu Ödülü
Kemalin Yeri (Traje Uluel Koncaoğlu): Domestik Balık Restoranı Ödülü
Afife Balık Restoran (Topel Kaymakamoğlu): Kalite Hijyen Ödülü
Ata Bilişim Digital Ajans (Gökhan Hançer): Yılın Kreatif Digital Ajansı
Kaplıca Turizm İşletmeleri (Ahmet Z. Genç): Lokal Balık Restoranı Ödülü
Mehmet Saydam: Tüketiciler Günü Anısına Ödül
Diyalogun aldigi odullere bir sey demiyorum ama bu dernek islevsiz. Hakli oldugunuz bir konuda firmayi bu dernege sikayet ederseniz, oncelikle sizden yuklu miktarda dernege bagis istiyorlar. O bagisa makinanizin yenisini alirsiniz bile..