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Tutuksuz yargılanacak

Glapsides Plajında uzanan 19 yaşındaki genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen zanlı teminatla serbest bırakıldı

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Tutuksuz yargılanacak
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da 19 yaşındaki genç kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki Hasan Ak hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat  talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 5 Kasım 2023 tarihinde saat 02.30 sıralarında, Glapsides Plajı’nda, kumlarda yatmakta olan 19 yaşındaki B.H.’nin zorla iç çamaşırını çıkararak cinsel saldırıda bulunduğunu, ardından genç kızı darp ederek tecavüz ettiğini anımsattı.
Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarıldığını;   8 Kasım’da 2 gün,  10 Kasım’da ise 4 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. 
Mahkeme, zanlının, 30 bin TL nakit teminat yatırması,  KKTC vatandaşı 3 kefilin, 250’şer bin TL şahsi kefalet imza etmesi şartı ile tutuksuz yargı kararı verdi.  

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