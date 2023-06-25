Sert tepki verdiler

Türkiye Almanya Kültür Forumu, Güzel Sanatlar Akademisi (Akademie der Künste), Sınır Tanımayan Gazeteciler ile iki büyük yazar örgütü PEN Berlin ve PEN Almanya Merkezi'nin yaptığı ortak açıklamada TRT tarafından kurulan ve finanse edilen uluslararası dijital platformda yayımlanan Metamorfoz adlı diziye tepki gösterildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“TRT'nin kültür destekçisi ve entelektüel Osman Kavala'yı itibarsızlaştırmayı hedefleyen ve suçlayan diziyi büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Bu durum Kavala'nın Türkiye'de temelsiz suçlamalarla hukuk dışı olarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olmasına rağmen gerçekleştiriliyor. Henüz nihai olarak kesinleşmemiş olan bu ceza uluslararası toplum ve Almanya tarafından da meşru olarak kabul edilmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de defalarca Türk hükümetini de Osman Kavala'yı ve Selahattin Demirtaş gibi diğer siyasi mahkûmların derhal serbest bırakılmasını talep etmişti."

Bakanlığa çağrı yapıldı

Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ilişkilere dikkat çekilen ortak açıklamada Almanya Dışişleri Bakanlığı'na da çağrıda bulunularak, "Bakanlık ve konuyla ilgili tüm kurumları bu konuda gerekli adımları atmaya, bu kabul edilmez yayınla ve propagandayla ilgili endişeleri açıkça dile getirmeye çağırıyoruz" denildi.

Açıklamada; “Osman Kavala'nın ‘devlet düşmanı’ olarak suçlandığı ve hedef alındığı dizi AKP hükümetinin insanlık ve hukuk ilkelerini çiğnediği yeni bir adım" olarak değerlendirildi ve Almanya'da çok sayıda Türkçe konuşan kişi tarafından izlenen TRT'nin gerçeklik, objektiflik ve insan haklarını koruma gibi sorumlulukları olduğu hatırlatıldıktan sonra, "Türk kamuoyunu Osman Kavala'ya karşı kışkırtmak gazetecilik temel ilkelerinin ve tutuklu bir insanın temel haklarına saygı ilkesinin ihlalidir" denildi.

Mücadele sürdürülmeli

Açıklamada tüm sivil toplum örgütleriyle uluslararası toplum Osman Kavala ve Türkiye'deki tüm siyasi mahkumların serbest bırakılması için mücadeleyi sürdürmeye çağırıldı.

Almanya'da kültür ve medya alanında faaliyet gösteren beş önemli örgütün ortak açıklamasına 2017’den beri cezaevinde tutulan ve AİHM’in “derhal serbest bırakılması” kararına rağmen tahliyesi sağlanmayarak özgürlüğünden mahrum bırakılan Osman Kavala'nın söz konusu diziyle ilgili kendi açıklaması da eklendi:

“Benimle ilgili hazırlanmış bir senaryonun TRT tarafından finanse edildiğini ve dizi film olarak yayınlandığını öğrendim. Kişi itibarını koruyan yasalardan kaçmak için hileye başvurulmuş, ismim açıkça kullanılmamış. Hukuksuz olarak cezaevinde tutulmam için kullanılan iddianamelerde olduğu gibi, bu dizide de gerçek olayların tahrif edilmesi yöntemine başvurulduğu, komplo teorileriyle suçlu olduğum algısı yaratmanın amaçlandığı anlaşılıyor. Kamu kaynaklarının bu amaç için kullanılmış olması beni yadırgatmadı. Beni şaşırtan ve bana üzüntü veren genç sanatçıların bu itibar suikastı projesinde yer almaktan rahatsızlık duymamaları."