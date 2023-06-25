Yoğun girişim var

Brüksel’de 29-31 Haziran’da gerçekleşecek Avrupa Konseyi’nin karar taslağında yer alan Kıbrıs sorunuyla ilgili ifadeyi “sorunlu” bulan Rum yönetimi, alarma geçerek metni “iyileştirmek” için her istikamette diplomatik hareket başlatırken AKEL, “önce BM’yi ve Güvenlik Konseyi’ni ikna etmeliyiz” uyarısında bulundu.

Fileleftheros’un “Lefkoşa’dan Diplomatik Markaj” başlıklı haberine göre, karar taslağında “AB, Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun kapsamlı bir çözüme bağlılığını sürdürür ve BM müzakere sürecini desteklemede aktif rol oynamaya devam edecek” şeklinde genel bir ifade yer aldı.

Rum yönetimi bu ifadenin “AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması çizgisine getirecek şekilde iyileştirilmesini ve AB’nin temsilci atamasına kapı açacak bir ifade eklenmesini sağlamak için hafta içinde her düzeyde başlattığı diplomatik hareketliliği Konsey Toplantısı çerçevesinde liderlerle yüz yüze görüşmelerle devam ettireceği kaydedildi.

Stefanu eleştirdi

Haravgi’ye göre Kıbrıs sorununda durumu “ümitsiz” bulan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in somut inisiyatifler alması gerektiğini söyleyen AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Hristodulidis’in aldığı inisiyatifleri yorumlarken “inisiyatifin türü, içeriği ve sonucu önemli. Başkan, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahiliyetinde tek boyutlu olarak ısrar ediyor” dedi.

Stefanu, AB’nin, BM çerçevesinde tartışılan Kıbrıs sorunu hakkında 2020’de ve 2021’de aldığı iki kararda “BM himayesinde müzakerelerin başlaması halinde Kıbrıs sorununun çözümüne aktif katkıda bulunmaya hazır olduğunu” vurguladığını hatırlattı.

“Dolayısıyla Başkan’ın, Kıbrıs Rum tarafının çözüm için gerçek siyasi iradeye sahip olduğuna ikna etmek için ilk önce Genel Sekreter’e ve Güvenlik Konseyi’ne yönelmesi gerekirdi” diyen Stefanu, şunları da ekledi:

“Bu yapılması gerekir çünkü Nikos Anastasiadis Rum tarafının itibarını kaybetmesine özen gösterdi. Bize inanmazlarsa sonuç almayacağız. Kıbrıs, DİSİ hükümeti döneminde gerek Kıbrıs sorunundaki gerekse ‘altın’ pasaport meselesindeki rapor yüzünden yatırımcılık itibarını kaybetti.”