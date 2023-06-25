Yoğun katılım oldu

Güzelyurt Belediyesi'nin düzenlediği 45. Güzelyurt Portakal Festivali önceki akşam başladı. Festival 2 Temmuz'a kadar sürecek.

Verilen bilgiye göre, açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

45. Güzelyurt Portakal Festivali, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden 18.30’da okullar, kültür ve sanat dernekleri, kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, spor kulüpleri ve animatör ekiplerin katılımıyla başladı. Kortej süresince kent merkezinde iki ayrı noktada gösteriler yer aldı.

45. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamındaki etkinlikler gece boyunca Festival Parkı Amfi’de devam etti.

Amfi Tiyatro’da düzenlenen açılış töreni kapsamında halk dansları ekiplerinin gösterileri ve animasyon şovları yer aldı. Gecede Bahar Gökhan da sahne aldı.

Öte yandan Güzelyurt Portakal Festivali’nin açılışında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

