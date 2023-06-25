Büyük ilgi var

Güney Kıbrıs’ta artık ağaçlandırma bölgelerine güneş parkı kurma izni verilmeyeceği bildirildi.

Alithia gazetesine göre; Meclis Tarım Komitesi’nin toplantısında verimli sulak araziler üzerine güneş parkı kurulması konusu ele alındı.

Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Avrupa Komisyonu’nun koyduğu hedef olan güneş parklarından 1,2 gigabyte elektrik üretmek için bütün konutlara devlete ve özele ait binalara ve sanayi bölgelerine güneş paneli yerleştirilmesi halinde 300-400 megavat üretim yapılacağını söyledi. Papanastasiu, geriye kalan yaklaşık 800 megavat için tarımsal arazilerin kullanılacağını, kullanılacak alanın toplam tarımsal arazinin yüzde 2-3’ü kadar olacağını ifade etti.

Papanastasiu, Ocak 2009’dan 2022 sonuna kadar 778 güneş parkı kurma izni başvurusu yapıldığını, bunlardan 541’ine onay verilirken 83’ünün reddedildiğini, 154’üyle ilgili değerlendirmenin devam ettiğini söyledi, 154 başvurudan 47’sinin ağaçlandırma bölgesi ile ilgili olduğunu anlattı.

Enerji Bakanı Papanastasiu, bugüne kadar bazı ağaçlandırma alanlarına güneş parkı yapıldığını ancak artık bu tür bölgelerin güneş parkı maksatlı kullanılmayacağının sözünü verdi.

Tarım Bakanı Petros Ksenofondos, Güney Kıbrıs’taki kullanılabilir tarımsal alanın 1300 kilometrekare olduğunu, bu alanın 900 kilometrekarelik kısmına –Natura bölgesi, göçmen kuşların geçiş güzergahı, koruma altındaki bölge v.b. olduğu için- güneş parkı inşasının yasak olduğunu anlattı.