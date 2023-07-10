Örnek olmalı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) sahil temizliği yaptı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, sahil temizliği, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, DAÜ Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (SAGAM) ve SPOT Marine Life iş birliğinde gerçekleştirildi.

DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü, “Sosyal Sorumluluk Aktivite Planı” çerçevesinde “Sürdürülebilir Yaşam ve Beslenme” etkinliklerinin ilki olarak “Dünya Çevre Günü” kapsamında düzenlenen etkinlik, İskele Long Beach sahilinde yapıldı.

Akademik ve yönetsel personel ile öğrencilerin katılım gösterdiği sahil temizleme etkinliğinde yaklaşık 2 km’lik sahil şeridi temizlendi.

DAÜ sağlık profesyonelleri yemin edecek

Bu arada DAÜ Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezunları düzenlenecek olan yemin törenleri ile mesleğe ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

12 Temmuz 2023, Çarşamba günü düzenlenecek olan 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni öncesinde 400’ü aşkın sağlık profesyoneli yemin edecek. Törenler, Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından protokol konuşmaları ile başlayacak. 400’ü aşkın sağlık profesyonelinin yemin edeceği yemin törenleri, dekanlar ve bölüm başkanları eşliğinde genç mezunların mesleki ilkeleri üzerine yemin etmeleri ile tamamlanacak.

Tören programı kapsamında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu mezunları, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Eczacılık Fakültesi mezunları 11 Temmuz 2023 Salı günü, saat 11:00’de Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları ise 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü, saat 10:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan törenlerle yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atacaklar.