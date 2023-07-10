Allah’a emanet

Ömer KADİROĞLU

Elektrik Kurumu’na ait Lefkoşa, Yenişehir, Arasta ve Haspolat trafo merkezlerinin etrafını saran kuru otlar, çöp ve lastik atıkları yangına davetiye çıkarıyor. En ufak bir kıvılcım halinde söz konusu trafo merkezlerinin ateş altında kalacağı ve birçok bölgenin karanlığa gömüleceği bilindiği halde kurum yetkililerinin herhangi bir önlem almaması dikkat çekiyor.

Benzeri bir durum da Lefkoşa’nın Arasta bölgesinde yaşanıyor. Diyalog’un geçtiğimiz hafta içinde yapmış olduğu uyarılara karşın Arasta trafo merkezinin etrafındaki yanıcı eşyaların kaldırılmaması bölge esnafını da korkutuyor. Esnaf “bir kıvılcım çıkarsa sonumuz dumandır duman” diyor ama yetkililer bu durumu umursamıyor.

Kritik noktalar tehlikede

Ülkenin birçok bölgesinde temizlenmemiş kuru otlar yangın riskini artırırken, özellikle kritik noktaların bakımının yapılmaması tehlikeni boyutunu büyütüyor. Lefkoşa bölgesinin büyük bir kısmına elektrik sağlayan Haspolat’taki trafo merkezinin ve Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin etrafı kuru otlarla çevrilmiş durumda. Trafo merkezinin bakımsız ve denetimsiz olması ‘yangın riskini’ en üst düzeye çıkarırken, Haspolat şalt sahasının hemen yanında oluşturulan lastik yığınları da tehlikeyi artırıyor. Kuru otların yanması halinde trafo merkezinin kullanılamaz hale geleceği belirtilirken, sanayi bölgesindeki tüm tesislerin yüksek risk altında bulunduğu belirtildi. Ülkenin birçok bölgesinde temizlenmemiş kuru otlar yangın riskini artırırken, özellikle kritik noktaların bakımının yapılmaması tehlikeni boyutunu büyütüyor.

Kimsenin umurunda değil

Öte yandan Diyalog Gazetesi’nin manşetten “İnsaf be” başlığı ile duyurduğu Arasta bölgesi trafo merkezi ile ilgili ne Elektrik Kurumu ne Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ne de Lefkoşa Türk Belediyesi bir adım atmadı. Trafonun hemen yanına oluşturulan baraka altındaki pamuk, sünger tahta ve benzeri yanıcı maddeler tehlike yaratıyor.

Trafonun Arasta bölgesini beslediği ve yetersiz olduğu, bu nedenle her gün 3-4 kez saatler süren kesintiler yaşandığı belirtilirken, Elektrik Kurumu’nun uzun bir süre trafo merkezlerini denetlemediğini belirten bölge esnafı “çöplerle ve yanıcı eşyalarla çevrilmiş trafo merkezinin bir an önce temizlenmesini istiyoruz” dedi.

