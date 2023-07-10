Üçlü dayanışma

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Kohen; İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak EuroAsia Interconnector projesine destek verdiklerini belirterek “Kıbrıs-Yunanistan ve İsrail-Kıbrıs bağlantılarının adım adım uygulandığını görmekten mutluyuz” dedi.

Kohen özetle şunları ekledi:

“EastMed halen masadadır. Ancak böyle bir proje yatırımcı da gerektirir. Projenin sürdürülebilirliğini görmemiz gerek. Sürdürülebilirliği de araştırılıyor. Avrupa’nın fosil yakıttan uzaklaşmak istemesi kısıtlayıcı bir unsur. Dolayısıyla yatırım çevrelerince yürütülmekte olan projenin sürdürülebilirlik araştırmasının tamamlanmasını beklemeliyiz.”

Doğu Akdeniz’den doğal gazın deniz altı boru hattı ile Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya naklini öngören "EastMed projesinin masada olduğunu ancak sürdürülebilirliğini görmeleri gerektiğini” söyledi.

Haftalık Kathimerini, birkaç gün önce Atina’ya gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Kathimerini’nin Yunanistan’da yayımlanan versiyonuna verdiği ve Güney Kıbrıs’ta yayımlanan versiyonunun bugünkü sayısında yayımladığı söyleşide, Kohen'in “EastMed de dahil enerjiyle ilgili her türlü senaryoda Yunanistan’ın önemli rol oynayacağını, doğal gazın tankerlerle taşınmasında öncülük edeceğini” söyledi. Kohen, bu şekilde İsrail ile Güney Kıbrıs arasında kısa süre önce imzalanan İsrail doğal gazının sıvılaştırılarak Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa’ya ihraç edilmesi anlaşmasına da atıf yapmış oldu.

“Savunmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinin ana bacaklarından biri olduğuna” dikkat çeken Kohen, “savunma iş birliğimiz birçok ortak tatbikatı ve iş birliklerini içeriyor” dedi, özetle şunları söyledi:

“Bağlarımızın ufkunda, Kalamata’daki Elbit Systems isimli İsrail sistemleri ile işleyecek Uluslararası Uçuş Eğitim Merkezi anlaşması da var. Diğer bir önemli anlaşmamız kısa süre önce yapılan İsrael Aerospace Industries’ten Intracom Defence (IDE) satın alımı anlaşmasıdır. Anlaşmalar ve tatbikatlar savunma iş birliklerimizin içselleştirilmesindeki artışı gösteriyor. Elbette savunma sanayilerimiz arasında, birlikte üretim yapmak da dahil daha çok iş birliğine olanak olduğuna inanıyorum.”

Kohen, Yunanistan’ın da İsrail’in de, aralarındaki bağları güçlendirme çabalarının paralelinde Türkiye ile ilişkilerini iyileştirme çabası içerisinde olduğunu belirterek “İsrail’in de Yunanistan’ın da Türkiye ile aralarında direkt iletişim kanalları var, Ankara ile ilişkilerimizi iyileştirme çabalarımız bölgesel istikrarın güçlendirilmesine katkı yapacaktır” dedi.