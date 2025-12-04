Başarı dilediler

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konferanslara katılmak için ülkeye gelen İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan’ı görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Kabulde karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Erhürman, Muharip Dernek Başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım başkanlığında Muharip Dernek Başkanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Ahmet Yıldırım, TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Emekli Mücahitler Derneği Başkanı Mehmet Salih Direktör, Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ve TMT Mücahit Komutanlar Derneği Başkanı Hüseyin Özinal yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada Muharip Dernek Başkanlarını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Muharip Dernek Başkanları kabulde yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, iş insanlarından oluşan heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Sosyal Yardımlaşma Derneği (TÜMBİAD) Başkan Yardımcısı Ömer El, Uluslararası Sosyal Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) Genel Başkanı Av Selman Yaray, Rizeli Bürokratlar, Yöneticiler ve İş İnsanları Sosyal Dayanışma Derneği (RİBİAD) Genel Sekreteri Arif Ekşi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TUMBİKON) Başkan Vekili Can Çobanoğlu’ndan oluşan bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’den konfederasyon ve derneklerden oluşan heyeti görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Heyet Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik etti.