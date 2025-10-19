Talebi reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti.

YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, "daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kong-renin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na gönderildiğini söyledi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun, kongrenin yapılıp yapılmayacağına ilişkin YSK'dan görüş talep ettiğini belirten Özübek, "Bu talep üzerine yapılan toplantıda kurulumuzca usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." diye konuştu.

Özübek, soru üzerine, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." dedi.

Mahkeme, kongrenin durdurulmasını talep etmişti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 19 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul Olağan İl Kong-resi'nin durdurulmasını istemişti.

Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na iletmişti. Talep yazısında, CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı hatırlatılmıştı.

Söz konusu kararın, İstanbul İl Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan CHP 39. Olağan İs-tanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu belirtilmişti.

Mahkemenin talebi üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulu konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen ay da İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulması-nı istemiş, Yüksek Seçim Kurulu bu talebi reddetmişti.