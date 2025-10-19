‘Türkiye destek oldu’

Türk dünyasındaki tıp ve sağlık alanındaki akademisyenleri bir araya getiren Uluslararası Türkçe Konu-şan Ülkeler Tıp Kongresi'nin ikinci oturumu KKTC’de yapıldı. Kongrede konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, KKTC'nin organ nakli konusunda önemli adımlar attığını dile getiren Dinçyürek, "Ana vatan Türkiye'ye bize bu alanda yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz”dedi.

Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından düzenlenen kongre çerçevesinde yapılan Türk Transp-lant Konferansı'na Türkiye Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra Türk dünyasının çeşitli üniversitelerinden çok sayıda tıp ve sağlık alanın-da çalışma yapan akademisyen katıldı.

Bakan Kemal Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, tıpta Türk dünyasının 1990'lı yıllardan itibaren etkisini hissettirmeye başladığını ifade ederek, Türkiye'nin organ naklinde dünya genelindeki başarıla-rına dikkati çekti.

Bakan Memişoğlu, Türkçe konuşan ülkelerin doğudan gelip Avrupa'nın ortasına kadar uzanan mede-niyetin temsilcileri olduğunu vurgulayarak, "Bizler esasında bu medeniyetin nereden geldiğini, nereye gittiğini yeni nesillere iyi öğretirsek, yeni nesiller, medeniyetin en önemli unsurlarının tıp ve sağlık ol-duğunu öğrenmiş olurlar." ifadesini kullandı.

Yeni hastane yapımları devam ediyor

Dinçyürek de her alanda olduğu gibi organ nakli konusunda da Türkiye'nin desteklerini gördüklerini belirtti.

KKTC'nin organ nakli konusunda önemli adımlar attığını dile getiren Dinçyürek, "Ana vatan Türkiye'ye bize bu alanda yaptıkları desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. KKTC sağlık alanında daha da ileri noktaya gidecek. Sağlık teknolojileri ve ekipman desteğinin yanı sıra yeni hastane yapımlarımız devam ediyor." dedi.

KKTC'yi güçlendirmemiz gerek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydında, Türk dünyasında her alanda olduğu gibi sağlık bilimleri alanında da işbirliğinin geliştiğini dile getirerek, "Türk dünyası olarak KKTC'yi özellik-le bilim ve teknoloji alanında güçlendirmemiz gerek." diye konuştu.

Açılış oturumu Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden katılan bilim insanlarının sunumları ile son buldu.

