Farkındalık yaratılıyor

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Halk sağlığını koruma misyonu çerçevesinde yıl boyunca hizmet veren birim, bu ay özelinde çalışmalarını genişleterek İskele merkez ve 21 köyde vatandaşlarla birebir temas kuruyor.

Sağlık Birimi ekipleri, İskele ve bağlı köylerde düzenli olarak gerçekleştirdikleri evde sağlık hizmetlerine ek olarak, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verdi.

Köy köy gezen ekip, vatandaşlara meme kanseriyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıyor. Broşürlerde, meme kanserinin erken belirtileri, kendi kendine meme muayenesi yöntemleri, düzenli kontrollerin önemi ve hangi yaş aralıklarında tarama yapılması gerektiği gibi hayati bilgiler yer alıyor.

Ekipler ayrıca, ziyaret ettikleri hanelerde rutin sağlık kontrolleri yaparak vatandaşların tansiyon, şeker ve nabız ölçümlerini gerçekleştiriyor.

Sağlık Birimi, özellikle 65 yaş ve üzeri bireyler, özel gereksinimli vatandaşlar ve sosyal yardım maaşı alanlara ücretsiz evde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi, yürüttüğü çalışmalarla hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Proje kapsamında hiçbir köyün ve hanenin dışarıda kalmaması hedefleniyor. Ekipler, yerel halkla birebir iletişim kurarak hem sağlık hizmeti veriyor hem de bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor.

Herkese ulaşmayı hedefliyoruz

İskele Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlu Hemşiresi Berna Bal, çalışmaların sadece bir aya özgü olmadığını, yılın her döneminde halk sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü belirtti. Bal, “Ekim ayı meme kanseri farkındalığı açısından çok önemli bir dönem. Ancak biz, farkındalığı sadece bu ayla sınırlamıyor, yıl boyunca toplum sağlığı için sahadayız. Belediyemizin desteğiyle vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürerek hem sağlık taramaları yapıyor hem de bilgilendirici çalışmalarla farkındalık oluşturuyoruz” dedi.

Bal, İskele Belediyesi olarak toplumun her kesimine ulaşmayı ve erken teşhis bilincini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Vatandaşların ilgisi ve desteğinden memnun olduklarını ifade eden Bal, yapılan her bilgilendirme faaliyetinin bir hayat kurtarabileceğine dikkat çekti.

İskele Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı süresince köy ziyaretlerine devam edecek ve halkın sağlık bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek.



Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025, 02:13