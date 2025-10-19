Mitsotakis’in formülü

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis’in, Doğu Akdeniz'deki kıyı devletlerin katılacağı bir toplantı düzenleme niyetinde olduğu açıklamasının, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın da dahil olacağı 5 devleti içeren bir oluşum önerisi olduğu belirtildi.

Alithia haberi “Yunanistan Kıbrıs’ın da Katılımıyla 5X5 Önerisi Teklif Ediyor… Libya, Türkiye ve Mısır’a Da Davet” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Mitsotakis’in geçen Perşembe günü Yunan Meclis kürsüsünden yaptığı ve GSI ile ilgili Rum ve Yunan medyasını uyardığı konuşmasında ortaya koyduğu niyetin “5 devleti içeren çok taraflı bir 5X5 oluşumu önerisi” olduğunu belirtti.

Yunan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “çok taraflı bir 5x5 oluşumunun 5 ülkeyi ve 5 temayı içerdiğini” kaydetti.

Kaynaklar 5 ülkenin; Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Türkiye ve Libya’yı, temaların da “göç, deniz çevresinin korunması, bağlantı, deniz bölgelerinin sınırlandırılması ve siyasi koruma” ol-duğunu söyledi.

Kaynaklar böyle bir oluşumun olanak ve perspektiflerini ve sürekli bir nitelik kazanıp kaza-namayacağını Yunan Dışişleri Bakanlığı’nın araştıracağını belirtti.

Haravgi haberi “Atina’nın Kıbrıs’ın Katılımıyla 5X5 Teklifi” başlığıyla aktardı.



