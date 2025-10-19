Bölgelere elektrik verildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) tarafından finanse dilen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Hayvancılık Dairesi tarafından kırsal kesimlerde yürüttüğü altyapı projeleri kapsamında önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatıyla Paşaköy kırsal kesimi ile Ağıllar bölgesinde sürdürülen elektrik alt-yapı çalışmaları tamamlanarak bölgelere elektrik akımı verildi.

KIB-TEK ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, her iki bölgede de enerji hatlarının dö-şenmesi, direk montajları ve bağlantı testleri başarıyla sonuçlandı. Böylece bölgede yaşayan vatan-daşların yanı sıra üreticilerin de elektrik enerjisine erişimi sağlanmış oldu.

Uzun: Üreticilerimizin standartları yükselecek

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yapılan çalışmaların kurumun halk odaklı hizmet anlayı-şının bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın da şehir merkezlerindeki kadar güçlü ve güvenli enerjiye erişimi Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in ve bizim önceliğimizdir. Paşaköy ve Ağıllar bölgelerinde ta-mamladığımız bu proje, üreticilerimizin yaşam standartlarını yükseltecek, bölgesel kalkınmaya da kat-kı sağlayacaktır. Paşaköy ve Ağıllar sakinleri, uzun süredir bekledikleri elektrik akımına kavuşmanın mutluluğunu beraber yaşadık. Bölge üreticileri ise enerjiye erişimin hem üretim kapasitesini artıraca-ğını hem de yaşam kalitesini yükselteceğini dile getirerek çalışmaların bu kadar kısa sürede tamam-lanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Bölge halkının hayata geçen yatırımlardan dolayı mutluluğunu görmek bizlere motivasyon kaynağı olmaktadır.”

Konuşmasının devamında Uzun, “KIB-TEK olarak ülkenin her noktasına kesintisiz enerji ulaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesine katkı sağlayan ve bizlere liderlik eden başta Başbakanımız Ünal Üstel olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofi-si’ne (KEİ), Hayvancılık Dairesi’ne, Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na, halkımız için emeğini ortaya koyan tüm KIB-TEK çalışanlarına ve emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.