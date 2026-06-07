Sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Niğde'de 3 araç sele kapıldı, bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Malatya ve Kayseri'de taşkın yaşandı, Elazığ-Tunceli yolu ulaşıma kapandı.

Niğde'de ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü.

Sağanak sonucu yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Gümüşler beldesinde yağışın ardından 6 kişi ve 3 araç sele kapıldı.

Ekiplerce kurtarılan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgeye giderek ekiplerden bilgi alan Vali Nedim Akmeşe, gazetecilere, bölgesel dolu ve sağanak nedeniyle Gümüşler beldesinde sel ve taşkınlar meydana geldiğini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye hemen AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ, karayolları, UMKE, sağlık, jandarma ve belediye ekiplerinin hareket ettiğini ifade eden Akmeşe, şunları kaydetti:

"39 araç, 13 iş makinesi ve 216 personelle müdahale edilmiştir. Su tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürdürülmektedir. Yağış sırasında sele kapılan 6 vatandaşımızdan durumu ağır olan 42 yaşındaki bir vatandaşımız Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Bir vatandaşımızın tedavisi devam etmekte olup diğer 4 vatandaşımız tedbiren gözlem altında tutulmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İçişleri Bakanımızın da başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etmek istiyorum."

Kayseri'de sağanak ve dolu

Kayseri'de de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Tarihi Kapalı Çarşı'da da bazı dükkanları su bastı. Erkilet, Kocasinan ve Sivas bulvarları başta olmak üzere birçok noktada yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Dolu nedeniyle bazı bölgelerde de hasar oluştu.

Elazığ-Tunceli yolu kapandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, bölgede sel felaketine yol açtı. Sel sularının hızla yükselmesi sonucu Kovancılar-Tunceli kara yolu çift taraflı olarak tamamen ulaşıma kapandı.

Yolun kapanmasıyla birlikte seyir halindeki yolda kalan bir vatandaş, suların ortasında aracında mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri, polis, jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin sel sularına karşı yürüttüğü çalışma sonucunda, mahsur kalan vatandaş güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Selden çıkarılan vatandaş, ilk sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansa alındı.