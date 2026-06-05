Ankara’da ‘kırmızı’ alarm

Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Zirvede 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak. Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı ve liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi "kırmızı alan" ilan edilip giriş-çıkış yasaklanacak.

7-8 Temmuz'da Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

Kentte zirvesi öncesinde güvenlik ve ulaşım için hazırlıklar hız kazandı.

Ankara'da yollar kapatılacak ve hava sahası hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak.

Kırmızı alan olarak belirlenecek

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Söğütözü Mahallesi, liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek.

Bu alanlara görevliler dışında giriş çıkışlar yasaklanacak.

Yurt dışından uçuşlar yasaklanacak

Zirve günü Esenboğa Havaalanı’na yurtdışından uçuşlar kısıtlanacak. İç hat uçuşlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor.

Esenboğa Havaalanı ve çevresi, protokolün konaklayacağı bölgeler ve geçiş güzergahlarında olağanüstü önlemler alınacak.

Ankara genelindeki Mobese kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek.

40 binden fazla emniyet ve jandarma personeli sahada görev yapacak.

Gösteri ve yürüyüş yasak

Önlemler kapsamında 1-15 Temmuz arasında Ankara’da tüm gösteri ve yürüyüşler yasaklanacak.

Ankara’da bulunan tüm av bayisi ve silah satış mağazalarının vitrinleri de kaldırılacak.

Kamu personeli izinli sayılacak

9 merkez ilçede görev yapan ve zirve kapsamında çalışmayacak kamu personeli, 7-8-9 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacak.

Zirve bölgesinde bulunan özel şirketlerin çalışanlarının evden çalışması için de planlama yapıldı.

Ayrıca, başta ABD Başkanı Donald Trump ve bazı dünya liderlerinin uçaklarının Etimesgut Havalimanı'nı kullanması nedeniyle pist büyütüldü.

Pistin uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkartıldı.

Ankara Valiliği'nden idari izin açıklaması

Ankara Valiliği, Ankara'da düzenlenecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle, 9 ilçede yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacaklarını duyurdu.