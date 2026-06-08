5 şüpheli gözaltında

İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, Antalya'da ise Otokoç yetkili servisine maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı. İki saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de "Saldırıyı lanetliyoruz" açıklaması geldi.

Koç Holding bünyesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silahla ateş açıldı.

Olay, sabah saatlerinde Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 2 şüpheli, Otokoç'a ait otomotiv firmasının iş yerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar daha sonrasında olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemede bir adet uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekipleri tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Polis ekipleri, zanlıların hafif ticari bir araçla olay yerine geldikleri, saldırı sonrası silah, maske ve kıyafetlerini yakındaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirledi.

Binaya ise 2 kurşunun isabet ettiği görüldü. Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik, “Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz.” derken, “Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

