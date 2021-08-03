Türkiye alevlerle boğuşuyor

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Antalya ve Muğla'nın yanı sıra Aydın Isparta ve Denizli'de de yangın çıktı.

Muğla Seydikemer, İzmir Buca ve Adana Karaisalı ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlere 16 uçak ve 51 helikopter ile havadan müdahale edildiğini açıkladı

Milas'taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddialarına değinen Bakan Pakdemirli, "Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok" diye konuştu.

Sabotaj iddiaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 yerleşim yeri tamamen olmak üzere 13 mahallenin boşaltıldığını söyledi. Sobataj iddiaları için Soylu, "300'e yakın ihbar geldi, her biriyle ilgileniyoruz. Yangınlarla ilgili özel bir ekip çalışıyor" dedi. Soylu, Muğla'da 10 bin vatandaşın tahliye edildiğini söyledi.

Yapılaşmaya izin verilmeyecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yanan alanların turizm imarına açılacağı iddialarını yalanladı. Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir" diye konuştu.

Antalya

Gündoğmuş Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın dün rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütüldü.

Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Bu mahalleler tahliye edilerek, vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğünün yurtlarına yerleştirildi.

Cami hoparlöründen anonslar yapıldı

Alevler Gündoğmuş ilçe merkezini de tehdit ettiği için tedbir amaçlı ilçenin boşaltılmasına yönelik cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor. Gündoğmuş'taki yangına 9 helikopterle müdahale edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tedbir amaçlı tahliye çalışmalarının devam ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Bayraktepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarla ilgili etkin çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yangına yakın yerleşim bölgelerini olası bir tehdit ihtimaline karşı önceden boşalttıklarını aktaran Çavuşoğlu, her mahallede bu önlemi aldıklarını bildirdi.

Muğla

Bodrum'da alevler Mumcular-Mazı Köyü arasında etkili oldu. Rüzgarın aniden yön değiştirmesi ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Müdahale sürerken Mumcular-Mazı Köyü yolu da kapatıldı.

Alevler, Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi'ni tehdit etmeye devam etti. Çok sayıda vatandaşın alevler nedeniyle kaçmaya başladığı bildirildi.