Türkiye’de asgari ücrete %49 artış

Asgari ücret zam oranı yüzde 49 oldu. 2024 yılında uygulanacak asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. İşçi tarafı rakama şerh düştü.

Yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç tamamlandı. Taraflar anlaşamadı.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini dün AKP Genel Merkezi'nde tamamladı. İşçi ve işveren tarafı 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. Görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıklamak için akşam saat 19.30'da kameraların karşısına geçti. Bakanlıkta düzenlenen basın açıklamasında Işıkhan'ın verdiği bilgiye göre, asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 49 oldu. Bakan Işıkhan, "Önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Yeni miktar ile çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözünü memnuniyetle yerine getirdik. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum" dedi.



Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 09:30