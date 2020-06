Türkiye’de can kaybı 4 bin 711

Türkiye'de Coronavirüsten son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi.

Toplam can kaybı 4 bin 711, vaka sayısı 171 bin 121 oldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 989 kişiye Coronavirüs tanısı konulduğunu, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 171 bin 121 ve can kaybının 4 bin 711 olduğunu, 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısının 141 bin 380'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 39 bin 361 test yapıldı ve 989 kişiye Coronavirüs tanısı konuldu.

Son 24 saatte 19 hasta hayatını kaybetti, 3 bin 411 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, vaka sayısı 171 bin 121, can kaybı 4 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 613, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 274, iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.

Tedbir azalırsa, tehdit artacak

Sağlık Bakanı Koca verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa tehdit artacak" ifadelerini kullandı.

Yeni kararlar alındı

Bu arada Sağlık Bakanlığı, 'Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları' konulu yazının yürürlükten kaldırıldığını, ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden/işlerinden ayrılmasına bugünden itibaren izin verileceğini duyurdu. Karara göre, sağlık raporları bugünden itibaren verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Coronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlık tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirlerin yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Hasta ziyaretine izin

'Hasta ziyaretleri hakkında' konulu yazıların yürürlükten kaldırıldığı, yeni hükümlerin hasta ziyaretleri ve refakatçi işlemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulduğu belirtilerek, "Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir" denildi.

İki muayene arasında en az 20 dakika

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği kaydedildi. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtildi.

Raporlar 8 Haziran’dan itibaren verilecek

Poliklinik ve sağlık raporları hakkında alınacak tedbirler' konulu yazının belirtilen ilgili maddelerinin yeniden düzenlendiği kaydedilerek, 1 Şubat 2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemlerine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı açıklandı.