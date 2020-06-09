Tatar, partililere güvendiğini söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, dün üç ay aradan sonra saat 17.00’de Lefkoşa’daki Elysum Park’ta Coronavirüs mücadelesine uygun şartlarda toplandı.

Toplantıda Coronavirüsle mücadele, ekonomik sıkıntıların aşılması çabaları ile parti çalışmaları değerlendirildi.

Toplantının başlangıcında UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar bir konuşma yaptı.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin UBP’nin kuruluş yıldönümü olan 11 Ekim’de yapılacağına dikkat çekerek, “Birlikte adımlar attığımız takdirde kazanacağımıza ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’nin en üst makamı olduğunu hatırlatan Tatar, UBP’nin hep birlikte çalışarak UBP adayının bu makama gelmesini sağlayacağını, bu tarihi sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Tatar, “Hepinize güveniyorum başaracağımıza inancım tam” diye konuştu.

“Olağanüstü durumlardan geçtik ve hala bu süreç içerisindeyiz” diyen Başbakan Tatar, hükümetin aldığı kararlarla sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları ve halkın duyarlılığıyla korona sürecinin en hafif şekilde atlatıldığını belirtti.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, TC’nin her vesile ile KKTC’nin arkasında olacağını ve destek vereceğini ifade ettiğini hatırlatan Tatar, Oktay’ın KKTC’nin bir cazibe merkezi olabileceğini ve bu çerçevede KKTC’deki çalışmalara desteğin süreceğini belirttiğine işaret etti.

Maraş meselesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğine de değinen Tatar, TC’nin de bu konuda desteği olduğunu, Maraş’ın açılmasıyla sektörlerin güçleneceğini ifade etti.

