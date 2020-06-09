"Terör örgütü ELAM’ı takip ediyoruz"

Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, Atina’daki Hrisi Avgi (Altın Şafak) ve Kıbrıs’taki uzantısı ELAM’ın faaliyetlerini takip ettiklerini, ancak özellikle son olaylarda suç unsuru bulamadıklarını iddia etti.

Haravgi gazetesine göre; polis müdürü Mihailidis’e ‘son yıllarda Yunanistan’da “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) aleyhine yargı süreci işlediği, ELAM’ın da kendini Altın Şafak’ın Güney’deki şubesi olarak tanımladığı hatırlatıldı ve Altın Şafak’ın bazı faaliyetlerini Güney Kıbrıs’a aktarıp aktarmadığını görmek için Yunan polisi ile temas edip etmedikleri soruldu.

Yunanistan ile çok sıkı temas içerisinde olduklarını ve istihbarat alış verişi yaptıklarını söyleyen Mihailidis “gerçekte şu anda Hrisi Avgi’nin Kıbrıs’ta faaliyeti konusunda bizi meşgul eden bir şey yok. Bazı meseleler yaratan gruplar var olmasına rağmen, önceki yıllarda var olan hareketliliğin son dönemde olmadığını söyleyebilirim” dedi.

ELAM’ın Cuma günü Baf’ın Hloraka köyünde, mülteciler aleyhine kin ve korku salan faaliyette bulunduğu hatırlatıldığında ise Mihailidis ellerindeki bilginin, ELAM’ın bölgede bazı broşürler dağıttığı ancak broşür içeriğinde herhangi bir suç unsuru görülmediğini söyledi.

İŞİD militanları



Haravgi gazetesine göre; Baf’taki mülteciler arasında IŞİD mensupları olduğuna dair elinde bilgi olanların paylaşabileceğine işaret eden Mihailidis, polis olarak gerçekleri bildiklerini kaydetti.

Mihailidis, “Mennoya’daki 11 kişi aleyhinde, terör örgütü mensubu olduklarına dair ifade olduğu için değil, geçmişte bazı terör örgütlerine katılmış olabileceklerine dair şüphe olduğu için tutuluyor. Baf’ın Hloraka köyüyle alakalı söylentilere gelince. Elimizde bilgi olsaydı kimseye acımazdık. Yine, bazı insanların bazı meselelere karıştığına dair haklı şüphelerimiz olsaydı şu anda tutuklanmış olurlardı” dedi.



