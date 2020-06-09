Kıbrıs Vakıflar Bankası, ilk üç ay ödemesiz ülkedeki otellerde için kredi sunmaya başladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Kıbrıs Vakıflar Bankası ülkedeki turistik tesislerde konaklama şartıyla sunulan kredi ile ilgili protokol imzalandı. İmza töreninde Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

İmzalanan protokole göre, tatil kredisi için 30 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek, kredi 15 bin TL’ye kadar olup ilk 3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli ve faiz oranı aylık yüzde 0.50.

Bahse konu krediyi alabilmek için tatil için seçilen tesisin Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve güvenlik sertifikası almış olması gerekiyor, başvuruda turistik tesisten ve/veya seyahat acentesinden rezervasyon dökümü talep edilecek.

Protokole Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beykan, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel imza attı.

İmza töreninde; Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel birer konuşma yaptı.