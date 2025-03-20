Vefa örneği

Merhum gazeteci Metin Münir’in adı yaşadığı Ozanköy’de bir sokağa verildi. 23 Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybeden Münir’in adının sokağa verilmesi nedeniyle düzenlenen bir törenle yapıldı.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; törene, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Metin Münir’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Murat Şenkul, Girne Belediyesi Meclisi’nde alınan bir karar sonrası, ülkeye ve kente değer katan bireylerin adlarının yeni sokaklara verilmesi uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, Gazeteci Münir’in adının da yaşadığı Ozanköy’de yer almasının kendileri için mutluluk verici olduğunu belirtti. Şenkul, “Ülkeye ve kente değer katan bireylerin isimlerinin sonsuza dek yaşatılacağını” vurguladı.

Metin Münir kimdir?

1944 yılında Lefkoşa’da doğan Metin Münir, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki eğitiminin ardından gazeteciliğe başladı. Üniversite öğrenimine iki yıl ara veren Münir, 1964 yılında kuşatma altında olan Erenköy'de mücahitlik yaptı. Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times'ın Türkiye muhabirliğinin yanı sıra Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah, Milliyet, T24, Vatan ve Kıbrıs Diyalog gazetelerinde köşe yazarı olarak çalıştı.

Girne Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla, halkbilimci Mahmut İslamoğlu, ressam Cevdet Hüseyin, filozof Ulus Baker, piyanist Arman Ratıp, hemşire Cemaliye Hocaoğlu, halkbilimci Mehmet Ertuğ, yazar şair Neriman Cahit ve Prof. Dr. Mustafa Camgöz'ün isimleri sokaklara verildi.