Unutulmayacak

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Edip Akbayram çoklu organ yetmezliğinden 74 yaşında İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, usta sanatçının akşam saatlerinde vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram'ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Edip Akbayram için yarın saat 11.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

