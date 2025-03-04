Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Tanıtım Kurulu Başkanı, Emekli Subay Bülent Meydanlı ile üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin milli savunmadaki başarılarından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi, başarılarının devamını diledi.

1974 Barış Harekatı’ndan sonra TSK’nın geliştirilmesi, dışa bağımlılığının azaltılması ve milli tesisatının hazırlanması için TSK Güçlendirme Vakfı’nın ivme kazandığını kaydeden Tatar, TSK’nın başarılarından bahsetti ve daha da güçlenmesini temenni etti.

TSK Güçlendirme Vakfı Fahri Başkanı Bülent Meydanlı ise Vakfın KKTC’de yeni olduğunu belirterek, çalışmalarından bahsetti.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı temsilcilerini kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Sekreteri ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Rifat Siber ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında 14.15'te yer alan kabulde Rifat Siber, Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ankara Başkent Üniversitesi'nde 12-13 Mart'ta düzenlenecek "Dr. Fazıl Küçük ve Halkın Sesi 2. Uluslararası Sempozyumuna" davet etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, davete icabet edeceğini ve doktor, aydın ve Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde bir nefer olan Dr. Fazıl Küçük gibi birini bir konferansla anacak olmanın kendisini gururlandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarı diledi.

