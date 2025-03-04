Bu sorun çözülmeli

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda dün tam gün grev gerçekleştirildi. Liman-Sen’in gerçekleştirdiği eylem, liman çalışanlarının Şubat ayı maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yapıldı. Limana gelen yük gemileri boşaltılmazken, hükümetin, çağrılarına kulak vermemesi halinde grevin süresiz olarak devam edeceği açıklandı.

Hür-İş Sendikası da eyleme destek verdi, Diyalog muhabirine açıklama yapan Hür-İş Sendikası Başkanı Ali Yeltekin, Liman-Sen’in Şubat ayında personelin maaşını alamadığı gerekçesiyle grevi gerçekleştirdiğini belirtti. Baretleri, iş ayakkabıları bile olmadan canı pahasına görevlerini yerine getiren ve tuvaleti bile olmayan limanda yokluklar içerisinde çalışan personele emeklerinin karşılığının çok görüldüğünü belirten Yeltekin, “Bakanlar ve milletvekilleri Cuma günü 200 bin TL maaşlarını aldılar mutludurlar, peki evine ekmek götüremeyen bu işçilerin durumu ne olacak” şeklinde konuştu.

Hükümetin tamamen duyarsız olduğunu belirten Yeltekin, daha önce uyarı grevi yaptıklarını, bugün ise tam gün grev yaptıklarını ifade etti ve “gemiler limanda bekliyor, biz boşaltmayacağız, gelsin hükümet boşaltsın” şeklinde konuştu ve olumlu cevap alamadıkları takdirde süresiz greve gideceklerini açıkladı.

Curcioğlu: Faaliyetleri sürdürme yetkim yok

Serbest Liman Bölge Müdürü ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Tasfiye Memuru Hasan Curcioğlu da yaptığı açıklamada, 7 Şubat tarihinde kendisinin şirkete tasfiye memuru olarak atandığını ancak bu görevin sadece şirketin tasfiyesiyle ilgili olduğunu, faaliyetlerini sürdürme yetkisinin bulunmadığını ifade etti.

Curcioğlu, Meclis’te konuyla ilgili değişikliğin geçmesini beklediklerini, değişikliğin sağlanması ve yetki verilmesi halinde sorunun ortadan kalkacağını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025, 09:46