Memur devleti

Ömer KADİROĞLU

Başbakan Ünal Üstel, özel sektörde istihdam edilen KKTC vatandaşları için yüzde 80 prim desteği verileceğini açıkladı. Ancak ülkede iş yapacak eleman bulunamıyor, üniversiteyi bitiren gençler devlet memuru olmak istiyor. Hemen herkesin herhangi bir üniversitenin, herhangi bir bölümünden mezun olmak istediği KKTC’de meslek sahibi eleman bulunamıyor.

Özel sektörün aradığı iş kollarında çalışacak eleman bulunamıyor ve herkesin bildiği bu gerçek karşısında meslek eğitimini teşvik edecek bir yöntem bulunamıyor. İleri yaştaki vatandaşlar; gençlerin meslekten kopmasının ileride ciddi sıkıntılara yol açacağını, istense de istenmese de işçi açığını yabancıların kapacağını belirtiyor.

Erkan Paralı

“Gençler meslek öğrenmek yerine üniversiteye giderek herhangi bir bölümden mezun olmaya çalışıyor. Eskisi gibi hayvancılık, tarım veya makinist gibi mesleklere yönelmektense rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirmek adına üniversite mezunu olmaya çalışıyor. Üniversitelerde eskiden daha güzel bir eğitim veriliyordu ancak şimdilerde üniversite mezunu gençleri pek parlak görmüyorum.”

Ersan Behsatoğlu

“Gençlere meslek öğretecek gerçek meslek sahibi insanımız kalmadı. Hep dışarıdan gelip burada iş yapan kişiler vardır. Benim kızım üniversite mezunu ve kendi işini yaparak güzel para kazanıyor. Gençlerin üniversitede iyi bir eğitim gördüğünü düşünüyorum çünkü kendi kızım da çevremdeki gençler de güzel eğitimler alarak mesleklerini yapıyor. Eğitim almak isteyen o eğitimi alıyor yeter ki istek olsun.”

Emine Aslan

“Gençler meslek öğrenmek yerine üniversitede herhangi bir bölümü okuyup mezun olmaya çalışıyor. Bence bunun nedeni garanti bir iş bularak garanti maaş almayı hatta tarlada bahçede çalışmayı tercih etmediklerinden bir bölüm mezunu olmaya çalışıyor. Ülkede eğitim zaten bitti ve özel okullar eğitim veriyor. Devlet okulu olmadığı için parayla insanlar perişan olarak çocuklarını okula gönderiyor. Üniversitelerde düzgün bir eğitim özellikle İngilizce noktasında iyi bir eğitim verildiğini düşünmüyorum. Parayı veren mezun oluyor.”

Ali Yıldırım

“Gençler daha kolay devlette işe girebilmek adına meslek öğrenmek yerine üniversiteye giderek herhangi bir bölümden mezun olma çabasındadır. Bir diğer konu ise askerliklerini daha kolay geçirebilmek adına askere çavuş veya yedek subay gitmek adına üniversiteye gidiyor. Üniversitede verilen eğitimin yeterli olabileceğini düşünüyorum. Benim oğlum da üniversitede ve iyi bir eğitim aldığını düşünüyorum.”

Alper İnce

“Gençler meslek öğrenmek yerine üniversiteye giderek herhangi bir bölümden mezun olmaya çalışıyor. Bu konu toplumumuzda oldukça öneme sahip bir konudur. Üniversiteye gidip sonrasında da ben üniversite mezunuyum ve işsizim diyor. Üniversiteler de sözel eğitim dışında herhangi bir çaba içerisinde değildir. Hepsi olmasa da bazı üniversitelerin vermiş olduğu eğitim yetersizdir diye düşünüyorum. Üniversiteden mezun olan gençler evlerinde yatıyor ve iş yoktur savunmasının arkasına sığınarak anne babalarından aldıkları parayla kafelerde onda bunda zaman geçiriyorlar ve bu durum hiç iç açıcı bir durum değildir.”

Nursen Yenen

“Gençler meslek öğrenmek yerine üniversitede herhangi bir bölümden mezun olma çabası içerisindedirler. Bunun nedeni geleceğini garanti altına almak, yurt dışına gitmesinler diye veya askerlikten kaçabilmek adına üniversiteye gidiyor. Ben buradaki üniversitelerin yeteri derecede iyi bir eğitim verdiğine inanıyorum.”

Arif Gökşah

“Gençler meslek öğrenmek yerine üniversiteye giderek herhangi bir bölümden mezun olmaya çalışmalarının tek amacı devlet dairelerinde işe girebilmektir. Eski insanlarımız meslekler için altın bilezik diyorlardır ancak şimdi gençlerde hiç öyle bir heves yoktur. Üniversitelerin yeteri derecede eğitim verdiğini düşünmüyorum. Bizim zamanımızda üçüncü sınıfa giderken aldığımız İngilizce eğitimle karşımıza çıkan İngilizlerle konuşabiliyorduk ancak şimdi üniversiteye giden gençler bile doğru düzgün İngilizce eğitim alamıyor.”

Günaltay Çalıcı

“Aileler nasıl yönlendiriyorsa gençler de oraya yöneliyor. Ailelerin yetiştirme tarzına göre rahata alışan çocuklar meslek öğrenmek yerine üniversiteye giderek herhangi bir bölümden mezun olmaya çalışıyor. Üniversitelerin vermiş olduğu eğitimin özellikle İngilizce eğitimi konusunda çok zayıf olduklarını düşünüyorum ve bu işe devlet el atarak eğitimi temelden iyileştirmeye gitmelidir.”