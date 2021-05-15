Kuzeyde 22, güneyde ise 171 vaka 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 bin 179 test yapıldı, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise Coronavirüs nedeniyle 4 can kaybı meydana geldi, 171 yeni vaka saptandı.
KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 2 kişi havayolu gelirken 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakalardan 9'u Lefkoşa, 2'si Gazimağusa, 3'ü Girne, 1'i Güzelyurt bölgesinden.
Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:
Lefkoşa: Gönyeli-5, Yakındoğu Bulvarı-1, Haspolat-1/ Hamitköy-2.
Girne: Girne Merkez-2 ,Edremit-1.
Gazimağusa : Gazimağusa Merkez-1 ,Sakarya-1,
Güzelyurt: Yukarı Bostancı-1.
Test sayısı bir milyonu aştı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 genel durumuyla ilgili rakamları da paylaştı. Rakamlar şöyle:
Güvende Kal uygulaması
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 185
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 69
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2262
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3173
Bir hemşire pozitif
Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümünde sağlık çalışanlarına rutin yapılan Covid-19 testleri sonucunda görevli bir hemşirenin test sonucu pozitif çıktı. Hemşire ve temaslısı olanlar karantinaya alındı.
Güneyde düşüş sürüyor
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüsten 4 can kaybı meydana geldi, 171 yeni vaka saptandı.
Rum Sağlık Bakanlığı dün yapılan test sayısını 92 bin 823, vaka sayısını 171, toplam vaka sayısını 70 bin 742 olarak açıkladı.
Coronavirüs sebepli 77 ve 72 yalında iki kadın ile 51 ve 66 yaşındaki 2 erkek hasta hayatını kaybetti. Toplam can kayıpları 346'ya yükseldi. Tedavi gören hasta sayısı 155, durumu ciddi olanların sayısı 51 olarak açıklandı.