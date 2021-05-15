Kuzeyde 22, güneyde ise 171 vaka 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4 bin 179 test yapıldı, 15'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 56 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise Coronavirüs nedeniyle 4 can kaybı meydana geldi, 171 yeni vaka saptandı.

KKTC Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre 2 kişi havayolu gelirken 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 9'u Lefkoşa, 2'si Gazimağusa, 3'ü Girne, 1'i Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa: Gönyeli-5, Yakındoğu Bulvarı-1, Haspolat-1/ Hamitköy-2.

Girne: Girne Merkez-2 ,Edremit-1.

Gazimağusa : Gazimağusa Merkez-1 ,Sakarya-1,

Güzelyurt: Yukarı Bostancı-1.

Test sayısı bir milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 genel durumuyla ilgili rakamları da paylaştı. Rakamlar şöyle:



Yapılan toplam test sayısı 1.091.211, toplam vaka sayısı 6840, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 6345, tedavisi devam eden vaka sayısı 462, pandemi merkezindeki hasta sayısı 28, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 417, tetkikleri devam eden vaka sayısı 16, toplam kaybedilen hasta sayısı 33, yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.

Güvende Kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 185

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 69

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2262

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3173

Bir hemşire pozitif

Bu arada Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümünde sağlık çalışanlarına rutin yapılan Covid-19 testleri sonucunda görevli bir hemşirenin test sonucu pozitif çıktı. Hemşire ve temaslısı olanlar karantinaya alındı.

Güneyde düşüş sürüyor

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüsten 4 can kaybı meydana geldi, 171 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı dün yapılan test sayısını 92 bin 823, vaka sayısını 171, toplam vaka sayısını 70 bin 742 olarak açıkladı.

Coronavirüs sebepli 77 ve 72 yalında iki kadın ile 51 ve 66 yaşındaki 2 erkek hasta hayatını kaybetti. Toplam can kayıpları 346'ya yükseldi. Tedavi gören hasta sayısı 155, durumu ciddi olanların sayısı 51 olarak açıklandı.