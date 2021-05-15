Konu mahkemelik

Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Komünist AKEL’in “AKEL Sol Yeni Güçler” adıyla katılacağı, ancak oy pusulasında bunun belirtilmediği açıklandı. Pusulaya sadece ‘AKEL’ yazılması nedeniyle mağdur edildiklerini bildiren parti lideri Andros Kiprianu, hükümet aleyhinde dava açacaklarını söyledi.

Bu arada Güney’de 29 Mayıs Pazar günü yapılacak genel seçim için yapılan resmî adaylık başvurularına, öngörülen 24 saat içerisinde hiçbir itirazda bulunulmadığı, 56 sandalyeli Rum meclisine girmek için 658 kişinin yarışacağı açıklandı.

Alithia gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Rum meclisindeki 56 sandalye için 658 aday 557 bin 589 seçmenin oyuna talip olunacak.

Ermeni temsilcisi kesinleşti

Rum meclisinde Ermeni cemaatini temsil etmek üzere aday olan Mahtesian Vartkes’in, karşısına rakip çıkmadığı için temsilcilik sandalyesini kazandığı Rum Resmî Gazetesi’nde ilan edilecek. Maronitlerin ve Latinlerin temsilciliği için ise adaylar yarışacak. Ermeni, Maronit ve Latin temsilcilerin mecliste oy hakkı bulunmuyor.

Yüksek Seçim Kurulu toplam 557 bin 589 seçmenden 192 bin 194’ünün Lefkoşa, 115 bin 2’sinin Limasol, 114 bin 194’ünün Mağusa Bölgesi, 58 bin 333’ünün Larnaka, 45 bin 50’sinin Baf ve 28 bin 816’sının da “Girne” seçim bölgesine kayıtlı olduğunu açıkladı. Kurul açıklamasında KKTC’de yaşamakta olan Rum ve Maronitlerden 50’sinin “Girne”, 197’sinin de Mağusa Bölgesinde oy hakkına sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada 10’u yurt dışında olmak üzere toplam bin 160 seçim merkezi dinî grup (Maronit ve Latin) temsilcilerinin seçilmesi için de 16 sandık kurulacağı bilgisi verildi.

Aynı gazete AKEL Genel Sekreteri’nin, parti isminin oy pusulasına eksik yazılmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek partisinin, seçim sonuçlarını mahkemeye götüreceğini açıkladığını yazdı.

Gezici sandıklar hazır

Fileleftheros ise seçimden 14 gün önce yeni tip Coronavirüs testi pozitif çıkan ancak oyunu kullanmak isteyen kişilerin oylarını kullanabilmesi için Rum polisinin devriye araçlarının seyyar sandık olarak kullanılacağını bildirdi.

Habere göre Rum polisi, bu düzenleme ile bu seçimde önceki seçimlerde görevlendirilenlerden 300-400 daha çok polis memuru ve 100-150 daha fazla ekip otosu gerekeceğini değerlendiriyor. Her seyyar seçim merkezinde bir şoför, güvenliği sağlamak üzere şoför yanında bir polis memuru, arka koltukta seyyar seçim merkezi başkanı ve yardımcısı yer alacak.

Gazete seyyar olanlarla birlikte seçim merkezi sayısının bin 250’ye ulaşacağını, ülke çapında güvenliği sağlamak üzere 2 bin polis memuru görevlendirileceğini habere ekledi.