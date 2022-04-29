Yargıya güven sarsıldı

Yargıçlar Sendikası Gezi Davası ile ilgili bir açıklama yaparak, mahkemenin verdiği kararın toplumun vicdanında tam karşılık bulamadığını belirterek, “Toplumun önemli bir kesiminin adalete ve yargıya olan güven ve inancını bir kez daha sarsmıştır” dedi.

Yargıçlar Sendikası “Gezi Davası” olarak bilinen, Osman Kavala ile Mücella Yapıcı'nın araların da olduğu 17 kişinin yargılandığı davayla ilgili “Yargıçlar hukuka uygun ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Buradaki ‘Vicdan' yargıcın kişisel vicdanı yanında, kararın toplumda bulduğu karşılığı da ifade eder. Yargıcın vicdanı ile toplumun vicdanının büyük ölçüde örtüşmesi beklenir. Mahkeme mahkumiyet kararı toplum vicdanında tam karşılık bulamamış, toplumun önemli bir kesimi tarafından karar onaylanmamıştır. Bu durum elbette toplumun önemli bir kesiminin adalete ve yargıya olan güven ve inancını bir kez daha sarsmıştır” ifadelerinin yer aldığı yazılı bir açıklama yaptı.

Yargıçlar Sendikası, mahkeme kararının hukuken doğruluğu veya yanlışlığı irdelenmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili verdiği tutuklamadaki hak ihlali, mahkemenin daha önce beraat kararı vermesi, son kararın da oy çokluğu ile alınmasının kararın hukuken tartışmalı olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Davanın karar duruşmasında savunma avukatlarının, mahkeme heyetindeki bir üye yargıcın geçmişte bir siyasi partiye üyeliği ve milletvekili aday adaylığını ve politik tercihine ilişkin siyasi mesajlarını dile getirerek davadan çekilmesini istediğine, bu talebin karşılık bulmadığına vurgusu yapıldı.

