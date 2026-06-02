Yeterli imza toplandı

Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi ve tarih verildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi. Özgür Özel, kurultay için delegelerden yeterli imzayı topladı. Ayrıca 111 CHP milletvekili de yayımladıkları ortak bildiri ile olağanüstü kurultayın 12 Temmuz Pazar günü yapılması çağrısında bulundu. Meclis'teki grup toplantısı içinse gözler Meclis Başkanlığı'nın tavrındaydı. Numan Kurtulmuş , "Bu bizim vazifemiz değil, CHP meseleleri kendi içinde çözmeli." dedi. Kılıçdaroğlu ise A takımı üzerinde çalışıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.” denildi. 25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde patinin seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. CHP'nin 138 milletvekilinden 27'sinin bildiride imzası bulunmazken, bunlardan 17'sinin bildiriye imza atmak istemediği, 10'nun ise tarafsız kalma amacıyla ortak bildiride yer almadığı öğrenildi.

