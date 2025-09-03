Toplum huzursuz

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde ateşli silah ithal ve tasarrufu suçlarından yargılanan Erkan Çağı hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Erkan Çağı’ya 2.5 yıl hapislik cezası verirken, suçlardaki artışa dikkat çekti. Mahkemenin açıklamasında toplumun huzursuz ve tedir-gin olduğu belirtildi.

Son yıllarda şiddet olaylarıyla birlikte yasa dışı tabanca ve patlayıcı madde ithali, tasarrufu ve silahla işlenen suçlarda artış olduğuna dikkat çeken mahkeme heyeti, toplumun huzurunu bozan suçlarda yasa koyucunun öngördüğü azami cezaların da dikkate alınarak caydırıcı mahkûmiyet-ler verilmesi gerektiğini belirtti.

****

Mahkeme heyeti, Çağı’yı suçlu bulup mahkûm ederken, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme cezayı belirlemede suçların ciddiyetini, işleniş şeklini, vahametini, ortaya çıkan sonuçları ve sanığın kişisel durumunu göz önünde bulundurduklarını belirtti.

Heyet, kamu malı ve can güvenliğini etkileyen suçlarda, toplum yararının korunması gereğiyle caydırıcı cezaların öne çıktığını vurguladı. Heyet, ciddi ve yaygın hale gelen, toplumun huzurunu bozan suçlar-da yasa koyucunun öngördüğü azami cezaların da dikkate alınarak caydırıcı mahkûmiyetler verilmesi gerektiğini belirtti.

Son yıllarda şiddet olaylarıyla birlikte yasa dışı tabanca ve patlayıcı madde ithali, tasarrufu ve silahla işlenen suçlarda artış olduğuna dikkat çeken heyet, bu durumun toplumda huzursuzluk ve tedirginlik yarattığını söyledi. Mahkeme heyeti, yasaların, silah fiilen kullanılmamış olsa dahi toplum yararı gereği hapis cezası öngördüğünü hatırlattı.

Sanığın silahı Güney Kıbrıs’tan ithal etmesini ağırlaştırıcı bir faktör olarak değerlendiren mahkeme, silahın kullanılmamış olmasını ve sanığın özür dileyerek suçunu kabul etmesini ise lehine unsur saydı. Tüm koşullar değerlendirildiğinde, işlenen suçların ciddi ve kamu düzenini yakından ilgilendiren nitelik-te olduğuna vurgu yapıldı. Mahkeme, bu gerekçelerle sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’da 10 Mart’ta saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, Metehan Sosyal Ko-nutları park alanında Erkan Çağı’nı tespit etmişti. Yapılan aramada sanığın belindeki korse içerisinde 2 tabanca ve 4 boş şarjör bulunmuştu.