Soruşturma açıldı

Teknecik Elektrik Santrali’nde dün sabah saatlerinde dört çalışan rahatsızlanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Personelin kimyasal madde sızıntısından etkilendiği iddia edildi.

Olayın ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetim kurulu üyeleri, itfaiye, sivil savunma, Çevre Dairesi ve polis ekipleri santralde incelemelerde bulundu. Yapılan tetkiklerin ardından Kıb-Tek, yazılı bir açıklama yaparak gaz kaçağı iddiasının, Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanan grevi farklı bir şekilde uygulamaya koyma teşebbüsünden ibaret olduğunu duyurdu. Kurum, dört personelin hastanede gerekli tüm tetkiklerden geçirildiğini ve herhangi bir gaz veya zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını belirtti. Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Kıb-Tek açıklamasında, gece yarısı 00.00’dan sabah 08.00’e kadar santralde herhangi bir sorun yaşanmadığını, sabah saatlerinde ise arıtılmış boş bir tüpte, tehlike arz etmeyen azot gazı vanasında kaçak olduğu iddiasıyla santralin tahliye edilmek istendiğini savundu. Açıklamada, bu girişimin yasaklanan grevi farklı bir şekilde uygulamaya koyma teşebbüsünden başka bir şey olmadığı vurgulandı.

Santralde gazları kontrol eden ekiplerde hiçbir zehirlenme belirtisi görülmediği, hastaneye başvuran dört kişinin de yalnızca şikayet üzerine müşahede altında tutulduğu bildirildi. İlk incelemelere göre azot gazının seviyesi normal seyrettiği ve insan sağlığını tehdit edecek herhangi bir durum tespit edilmediği kaydedildi.

Vanalara müdahale edildi

Klor gazı ayrıştırma işlemini yapan özel firmadan da bilgi alındığını kaydedilen açıklamada, “Özel firma temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre, gece yarısı 00.00’da firmanın çalışmayı durdurduğu, vanaları kapattıklarını ve bugün öğlen saatlerine kadar hiçbir işlem yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Ancak biri veya birileri tarafından vanalara müdahale edildiği ve sabah bir vananın açık bulunduğu belirtilmiştir. Şirket, gece saat 00.00’dan sonra hiçbir işlem yapmadığını ve süreçle ilgili olarak polisle gerekli bilgi paylaşımı yapıldığını da tarafımıza bildirilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Sendika açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu da, personelin sağlık durumlarının stabil olduğunu belirtti. Tuğcu, hastaneye kaldırılan çalışanlara oksijen takviyesi yapıldığını, kan tahlillerinin alındığını ve röntgen çekileceğini ifade etti.

Öte yandan EL-SEN sabah saatlerinde santral önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu, grevlerin Bakanlar Kurulu kararıyla ikinci kez yasaklandığını, hükümetin sorunları diyalog yerine baskı yoluyla yönetmeye çalıştığını savundu.

Santralde yaşanan sıkıntıların çalışanlardan değil, Kıb-Tek yönetiminden kaynaklandığını ileri süren Tuğcu, bakım ve yatırımların zamanında yapılmamasının büyük maddi kayıplara yol açtığını savundu.

Mali polis ve yargı mercilerine de çağrı yaparak Kıb-Tek’teki usulsüzlük iddialarının soruşturulmasını isteyen ve grev yasağının geçici olduğunu söyleyen Tuğcu, “Bu yasak son kez konulmuştur, 60 gün sonra kalkacak” dedi.

Açıklamaya destek veren Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da enerji krizinin temelinde yönetimsel sorunlar bulunduğunu, çalışanlara yönelik baskılarla gerçek sorumluların gizlenmeye çalışıldığını iddia etti. Sendika başkanları, grev yasağının geçici olduğunu ve hükümetin sendikalarla masaya oturarak kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı.

