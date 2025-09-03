Sorunlar masaya yatırıldı

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve beraberindeki heyet, Hayvancılar Birliği’ni ziyaret etti. Ziyarette iki örgütün istişare içinde hareket etmesinin tarım ve hayvancılığın geleceği için önemine vurgu yapılırken, kamuoyunda sorun varmış algısının doğru olmadığı belirtildi.

Ziyarette iki üretici örgütünün istişare içinde hareket etmesinin, hem tarımın hem de hayvancılığın geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Son dönemlerde kamuoyunda iki birlik arasında sorun varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ile Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt, bu yöndeki iddialara tepki göstererek, üreticilerin haklarını savunma noktasında dayanışma içinde olduklarını net bir dille ifade ettiler.

Bizi bizden başka kimse savunmaz

Mehmet Nizam konuşmasında, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık politikalarının önemine değinerek şunları söyledi:

“Paydaşlarımızla bir birimizi kırmadan, üzmeden, istişare içinde hareket etmeliyiz. Bizi bizden başka kimse savunmaz. Üreticinin geleceği için birlik içinde çalışmak zorundayız.”

