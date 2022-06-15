İskele Belediye Tiyatrosu, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali’ne katıldı.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, 3-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde İskele Belediye Tiyatrosu'nun "Baş Belası" isimli oyunu sahneledi. Sami Yakar’ın yönettiği oyunda Ceren Boyacı, Murat Sirhan ve Mehmet Külçer sahne aldı.

Tiyatro Festivalinde 23 ekip 34 oyun sahneledi.

İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, oyun bitiminde yaptığı konuşmada, kültüre ve sanata değer veren Denizli’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

