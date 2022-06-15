Yaz tatili başladı

Cemre Peral YANIKER

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı dün yaklaşık 26 bin öğrenciye karne dağıtılmasıyla sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ni (BEAL) ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet eden ve notları hakkında bilgi alan Çavuşoğlu’na Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulda yaptığı konuşmada, öğrencilerle sohbetinde not ortalamasının yüksek olduğunu fark ettiğine işaret ederek, öğrencileri kutladı ve başarılar diledi.

Pandemi dolayısıyla çok zorlu bir süreçten geçildiğini ve bu dönemde öğrencilere eğitim vermeye devam edilmesi için büyük çabalar harcandığını söyleyen Çavuşoğlu, mücadeleleri için öğretmenleri de alkışladı.

BEAL Okul Müdürü Yusuf İnanıroğlu ise, karne sevincini kendileriyle paylaşan Milli Eğitim Bakanına teşekkür ederek, pandemi nedeniyle büyük zorluklarla başlatılan eğitim yılının tüm tarafların gayretiyle tamamlanmış olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnanıroğlu, bu yıl 50’den fazla sosyal etkinlik düzenlemiş olduklarını ve pandemi döneminde kaybedilen sosyal etkileşimin ardından, dolu dolu bir yıl geçirdiklerini belirtti.

