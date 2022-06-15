Nağmeler dile geldi

Çağdaş Müzik Derneği ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) kuruluş yıldönümleri sebebiyle birlikte organize ettikleri “Bir Gönül Hikâyesi- Yeşilçam Şarkıları” konseri Girne Amfi Tiyatroda gerçekleştirildi.

Şef Ersin Tünay yönetiminde Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği korosu ve Belkıs Özener ile Çiğdem Gürdal'ın sahne aldığı konseri izleyenler arasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vardı. Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nin (ZAYDER) kuruluş yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen “Bir Gönül Hikâyesi -Yeşilçam Şarkıları” konserini izledi.

Tatar yaptığı konuşmada, dev bir Türk Sanat Müziği korosuyla muhteşem bir konser dinlediklerini belirterek, konserde emeği geçen herkesi kutladı.

Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulmasında sanatsal etkinliklerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bu gibi etkinliklerin devamını temenni etti.

Girne Kaymakamlığı’nı ziyaret etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek Girne Kaymakamı Sinan Güneş ile görüştü.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kamu hizmetlerinin vatandaşa etkili bir şekilde sunulabilmesini sağlayan kaymakamlıkların kentlerin huzurunu ve gelişimini sağlamak adına yürüttüğü çalışmaların önemine işaret ederek Girne kentinin turizm, yükseköğretim ve hizmet sektörlerinde gelişen bir kent olarak ülke için değerine vurgu yaptı.

