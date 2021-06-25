Aileleri gurur duydu

Ömer KADİROĞLU

Atmosfer Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler muhteşem bir törenle diplomalarını aldı. Mezun olan minikler, törende bir birinden güzel müzikal gösteriler sahneledi.

Ailelerin ve miniklerin yakınlarının katıldığı törende çocuklar sundukları gösteriler için bol bol alkışlandı. Tören, diplomaların alınması ve kep atılmasıyla sona erdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane salonunda önceki gün gerçekleştirilen mezuniyet törenine aileler ve öğrencilerin yakınları katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler adına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, okul Müdürü Seren Tunalı Başkut’un konuşması ile devam etti.

Birbirinden güzel gösteriler sundular

Başkut’un konuşmasının ardından öğrenciler katılımcılar için müzikal gösterisi sahneledi. Miniklerin gösterisi ailelerini gururlandırdı, çocuklar bol bol alkış aldı.

Sırasıyla sahneye çıkan ve hazırladıkları müzikal gösterileri sahneleyen minikler ardından son kez kepleri ile sahneye çıkarak diplomalarını aldı.

Tören çocukların keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.