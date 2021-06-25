Kim cevap verecek?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.30’da toplandı.

Meclis Genel Kurulu’ndaki güncel konuşmalarda hükümetin icraatları konuşuldu.

HP Milletvekili Kudret Özersay, “Hükümetin Gailesi” başlıklı konuşmasında Anayasa Mahkemesi’nin hayat pahalılığı konusunda verdiği karara atıfta bulunarak, hükümetin yanlış yaptığını defalarca söylemelerine rağmen hükümetin bildiğini okuduğunu söyledi. Özersay, “Doğru usul takip edilmiş olsaydı, tasarrufa kendilerinden başlamış olsalardı, paranın nerede kullanılacağı söylenseydi ve hükümete güven olsaydı mahkemenin aldığı kararın bu yönde olmayacaktı” dedi.

Şimdi hayat pahalılığının hepsinin geriye dönük ödenmek zorunda olmasına bağlı olarak Maliye’nin yaşayacağı sıkıntılara değinen Özersay, “Bunu yüzünüze gözünüze bulaştırdınız. Keşke en baştan en doğrusu yapılsaydı” şeklinde konuştu.

Güvercinlik’te Sanayi Sitesi’nde verilen arazilerin, bir kısmının sözleşmesinin iptal edildiğine değinen Özersay, arazilerin altyapılarının tamamlanamayacağı gerekçesiyle arazilerin sözleşmelerinin iptal edildiğini kaydetti.

2017-2018’de Sunat Atun’un bakanlık döneminde verilen arazilerin, altyapısı tamamlanmadan bakan imzasıyla verilip verilmediğini soran Özersay, şimdi de bu arazilerin iptal edildiğini belirterek, hangisinin doğru olduğuna açıklık getirilmesini istedi.

Kudret Özersay, Elektrik Kurumu’nun son günlerde yaptığı elektrik kesintileri konusunda da bilgi istedi. Özersay, Vakıflar konusunda muhatabın kim olduğunu sorarak, camilerin elektriğinin kesilmesinin doğru olup olmadığı öğrenmek istediğini dile getirdi.

Binboğa’ya yapılmak istenen İstihdamla ilgili de bilgi isteyen Özersay, “108 kişinin çalıştığı Binboğa’da gerçekten 22 kişiye daha ihtiyaç var mı? Nereden çıktı bu ihtiyaç öğrenmek istiyoruz” dedi.

Özdenefe: Hükümet çıplak

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Hükümet Çıplak” konulu güncel konuşmasında, Kral Çıplak hikayesine atıfta bulunarak, ülkenin içinde bulunduğu durumun tam böyle ifade edilebileceğini söyledi.

Şu anda “yanar-döner azınlık hükümetinin” aslında çıplak olduğunu savunan Özdenefe, “Toplumun tüm kesimlerinin hiçbir şeyden korkmadan kral çıplak diye haykırması gerekiyor” dedi.

Ülkede yaşayan tüm kesimlerin yaşadığı zor günlere değinen Özdenefe, hükümetin her geçen gün Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukun dışına iten adımlar attığını ve bundan utanç duyduklarını kaydetti.

Özdenefe, hükümetin kötü yönetim ve kötü kararları yüzünden ülkenin her yönden batmakla yüz yüze kaldığını, çocukların eğitim haklarının gasp edildiğini ve esnafın inim inim inlediğini savundu.

Oğuz, soruları cevapladı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz da hükümet adına sorulara cevaben yaptığı konuşmada, bu zor şartlarda çoğunluk sağlanarak bir hükümet kurulduğuna işaret ederek, UBP’nin zor şartlarda halka hizmet için çalıştığını kaydetti.

Metehan’daki üniversite arazisi için herhangi bir iade işlemi yapılmadığı gibi, araziler verilirken herhangi bir pazarlık yapılmadığını ifade eden Oğuz, bu konun Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından incelenmesi yönünde talimat verdiğini söyledi.

Hayat Pahalılığı konusunda hükümetin bir zafiyeti olduğunu ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygılı olduklarını ifade eden Oğuz, bütçe açığı konusunda başka bir değerlendirme, daha farklı bir çalışma yapılacağını çünkü bütçe açığının, sıkıntıların ve Covid-19 belasının devam ettiğini belirtti.

Arıklı: Akaryakıt ihalesi sonuçlandı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da, uzun süren bir mücadele olan Akaryakıt İhalesi’nin dün sonuçlandırıldığını ifade etti. Arıklı, 38.80 dolara ihale edilen akaryakıt ihalesinin 27.90 dolara bağlanmasından dolayı kurumun yaklaşık 2 buçuk milyon dolar gibi bir karı olduğunu kaydetti.

Arıklı, akaryakıtın dolar üzerinden alınacak olması üzerine gelen eleştiriler üzerine, teşekkür etmek yerine eleştiri yapılmasını hayretler içinde karşıladığını söyledi.

Kıb-Tek’in devletten yaklaşık 45 milyon acil alacağı olduğunu, toplamının ise 95 milyon civarında olduğunu dile getiren Arıklı, camilerin 6 milyon, BRT’nin 9 milyon civarında ödemesi gereken bir borcu olduğunu söyledi. Arıklı, kurumun alacaklarının tahsil edilememesi halinde kurumun zora gireceğini ve bunu zam olarak vatandaşlara yansıtmak durumunda olacağını belirtti.

TAŞEL’de grev yapan personelle ilgili soruyu da yanıtlayan Arıklı, kamunun küçük hissedar olduğu TAŞEL’de büyük hissedar firmanın zarar ediyor gerekçesiyle çalışanların bir kısmını işten durdurduğunu ve bunun devam edeceğini dile getirdi.

Şahali’den tatil öncesi tavsiyeler

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali de “Yasama Tatili Öncesi Azınlık Hükümetine Tavsiyeler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Meclisin son denetim günü olduğunu hatırlatan Şahali, hükümet yetkililerinin erken tatile girdiğini vatandaşın serzenişlerine cevap verecek adımlar atılmadığını kaydederek bugünkü gazete başlıklarından örnekler verdi.

“Mecliste olmayacağız ama nefesimiz enselerinde olacak” diyen Şahali, bugün mahkemeden çıkan kararın hükümeti kendine getirmesini temenni etti.

Manavoğlu: Her yol mubah mı?

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da “Toplum Gailesi Yerine Koltuk Gailesi İçin Elini Taşın Altına Koyanlar” başlıklı konuşma yaptı.

Manavoğlu, hükümetin hedefe giden her yol mubahtır mantığıyla ilerlediğini söyleyerek, Kıbrıs Türk halkının özgüvenine zarar veren hükümetin varlığını herkesin hissettiğini belirtti.

Hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili attığı adımın yasal olmadığının bugün kanıtlandığını söyleyen Manavoğlu, kendilerinin ilk günden bunu söyleyerek önerilerde bulunduklarını Maliye Bakanlığının bu parayı nasıl vereceğini merak ettiğini dile getirdi.

Manavoğlu, Başbakan’ın sadece yeniden parti başkanı olmak için çalıştığını ve sürekli gündemi değişip dikkat dağıtmak için çalıştığını belirterek, hükümetin icraatlarına bakıldığında gailesinin toplum değil koltuk olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.

Hükümetin böyle bir kriz döneminde vatandaş için hiçbir şey yapmadığını sadece aralıksız zam yaptığını ifade eden Manavoğlu, Bakanlar Kurulu’nun sadece atama kararı almak için toplandığını söyledi.

“Taşı taş üstüne koymadınız ama elinizi taşın altına koydunuz. Aha taş” diyen Manavoğlu, yanında getirdiği taşı kürsünün üstüne koydu.

Atakan: Vaka-i Vakvakiye

Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan da “Vaka-i Vakvakiye ve Mevcut Azınlık Ahvali” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Atakan, tarihten dersler çıkarmanın çok değerli olduğunu söyleyerek, geçmişte Vaka-i Vakvakiye döneminde yaşananları özetledi.

Gelirlerin sürekli düştüğünü, bütçenin yüzde 25’ini kapsayan TC’den gelmesi öngörülen rakamlarla ilgili kimsenin kesin bir bilgi veremediğini hatırlatan Atakan, ülkede yaşamayı mümkün kılacak tek bir adım atılmadığını söyledi.

Atakan, “Gözleri var görmezler kulakları var duymazlar gafletleri de bundandır” diyerek konuşmasını bitirdi.

Töre: Muhalefetin söylemleri dikkate alınmalı…

Milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilen toplantıda kürsüye çıkan Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre’ “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” ile ilgili konuştu.

Töre, demokrasinin iki bacaktan oluştuğunu, muhalefetin söylemlerinin dikkate alınması gerektiğini kaydederek, UBP’nin anayasal zorunlulukla kurultay yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Töre, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ın, enerji kaynakları da göz önünde bulundurulduğunda öneminin arttığını ifade ederek, Rumların silahlanmasına işaret etti ve Türkiye’nin bölgedeki gücü ve önemine vurgu yaptı.

Angolemli: Sorunlar hükümet kaynaklı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, “Hükümetin icraatları” ile ilgili konuştu. Angolemli, ülkede bir ok sorun olduğunu ve çoğunun hükümet kaynaklı olduğunu ifade etti.

Angolemli, sendikalaşmanın hem özelde hem de devlette önemli olduğunu ifade ederek, sendikalaşmanın hem kaçak işçi çalıştırılmasının önlenmesi, hem de gerçek maaş üzerinden devlete vergi ve diğer yatırımların yapılması açısından önemli olduğunu söyledi.

Angolemli, iş kazalarının önlenmesi açısından yasaların uygulanması ve denetlenmesinin de önemine işaret ederek, sendika olsa oradaki tüm denetimlerin anında yapılacağını ve gerekli önlemlerin alınacağına dikkat çekti, devletin gücünün her yerde artacağına vurgu yaptı.

Meclis Genel Kurulu bir sonraki birleşimi 28 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek.