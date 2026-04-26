Çok güzel bir gün

Ergün YAHAT

Mormenekşe Enginar Festivali’nin 14’üncüsü "Baharın en asil hali” sloganıyla başladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da katıldığı festivalin açılışını Başbakan Ünal Üstel yaptı. Festivale

Erhürman ve Üstel’in, yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı parti genel başkanları ve Gazimağusa UBP İlçe Başkanı Nahit Öncü katıldı.

Mormenekşe köy meydanından başlayan kortejle başlayan festival için kurulan stantlarda yiyecek ve içecek ürünlerinin yanı sıra yerel üreticiler tarafından hazırlanan ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivalde stantları gezen ve halka sohbet eden Cumhurbaşkanı Erhürman, gözleme yapan bir esnafa da yardım etti.

Başbakan Ünal Üstel de kurulan stantları gezdi, bölge halkı ve esnafla sohbet etti, alışveriş yaptı.

Festivalde sergi, konser, turnuva, dans gösterileri yer alırken, birçok yerel lezzetin yanı sıra enginar ve enginar ürünleri de satıldı.

Özersay ödül takdim etti

Öte yandan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Özersay, köydeki birlik, dayanışma ve festival coşkusunun dikkat çekici olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.