Çocuklar ‘bayram’ yaptı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106. yıl dönümü, Merit Park Hotel’de düzenlenen renkli etkinliklerle coşku içinde kutlandı.

Çocuklara özel hazırlanan program kapsamında gün boyunca eğlenceli ve hareketli anlar yaşandı.

Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarında çocuklar, farklı parkurlarda yarışarak hem eğlendi hem de rekabetin keyfini çıkardı. Enerjisi yüksek aktivitelerle dolu organizasyonda miniklerin neşesi ve heyecanı dikkat çekti.

Kutlamalar kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü ise bayram coşkusunu otelin her alanına taşıdı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte çocuklar, bayramın ruhunu yansıtan anlar yaşadı.

Merit Park Hotel’de gerçekleştirilen bu özel organizasyon, 23 Nisan’ın 106. yıl dönümüne yakışır şekilde birlik, neşe ve paylaşım dolu atmosferi bir kez daha gözler önüne serdi.

