Akıncı mesaj  yayınlayacak

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda bugün düzenlenecek etkinlikte, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajını basın ve kamuoyu ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14.30’daki etkinlikte, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mesajının ardından Cumhurbaşkanlığı katkılarıyla hazırlanan Kuzey Kıbrıs’ın Kuşları Belgeselinin ilk gösterimi yapılacak.

Yönetmen Fatih Orbay’ın Kuzey Kıbrıs’ın doğal zenginliklerinin önemli bir parçası olan kuşlarla ilgili görüntülerinin yer aldığı belgesel, Türkçe ve İngilizce olarak seslendirildi.



Ataoğlu: Doğayı kirleten insan

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, doğayı kirleten ve ekolojik dengeyi bozan başlıca etkenin insan olduğunu, mevcut çevre sorunlarının çözümü için hükümetin gerekli tedbirleri alması ve herkesin çevre konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve olumlu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu yazılı açıklama yaparak, Turizm ve Çevre Bakanlığı döneminde ülkenin güzelliklerini korumak adına bir çok projeyi hayata geçirdiklerini, çevreye ve insana gereken değeri verdiklerini gösterdiklerini dile getirerek “Çevremizin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterdiğimiz çabalarımız her daim sürecektir” dedi.

Güngördü: Çevre yaşamsal öneme sahip

Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çevrenin, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti.

“Doğal çevrenin kirlenmesi evrensel bir sorundur ve çevre kirliliği tüm toplumun günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir olaydır” diyen Güngördü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şunları ifade etti:

“Ülkemizde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangını tüm insanlık adına, bir yas sebebi, büyük bir çevre felaketiydi. Gerek ülkemizdeki ekolojik çeşitliliğe zarar veren gerekse, oksijen kaynağımız ormanlarımızın yok olmasına neden olan bu tür eylemler için üst düzey önlemler almalı, çevre bilincini artırmalı ve farkındalığı artırmalıyız. Yüzlerce yıllık Zeytin ağaçlarımızın yok oluşunu izlemek, 21’inci yüzyılda hala daha doğa ve çevre bilincimizin yeterince yerleşmediğinin göstergesidir. Orman yangınları gibi, çevre felaketleri, tüm dünyanın sorunudur…”

Karlıtaş: Başka bir Kıbrıs yok

Bu arada Lefke Turizm Derneği, Çevre Yasası’nın eksikliklerinin tamamlanarak, tam anlamı ile uygulanması, turizm ve çevre bilincini artıracak eğitim çalışmaları, Yeşil turizm, köy turizmi, yürüyüş yolları, kuş gözlem turları, sualtı gözlem dalış turları, macera turizmi, eko turizm, agro turizm, sağlık turizmi, inanç turizmi gibi özel ilgi turizmi modellerinin bir plan dahilinde geliştirilmesinin, Kuzey Kıbrıs’ın geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Dernek, “ayrılmaz ikili olan turizm ve çevrenin”, duyarlı, planlı ve istikrarlı bir politika ile gelişiminin ülkedeki tüm sıkıntılardan kurtulmanın anahtarı olabileceğini belirtti.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı bildiride, Dünya Çevre Günü’nün bu seneki temasının biyoçeşitlilik olarak belirlendiğini hatırlatarak, “2020 senesinde yaşadığımız Covid-19 salgını, insanoğluna bizi biz yapan değerlerin ve üretimin önemini bir kez daha fark ettirmiştir” dedi.

Karlıtaş, son zamanlarda yeniden gündeme gelen yeni madenciliğin Lefke için felaket olacağı uyarısında bulunarak, “Başka bir Kıbrıs yok” dedi.

Vadilili: CMC maden atıkları rehabilite edilmeli

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Lefke bölgesindeki CMC maden atıklarının, bilim temelinde ve toplumsal konsensüs sağlanarak rehabilite edilmesi gerektiğini belirtti.

Vadilili yazılı açıklamasında, adaya Cyprus Mines Corporation (CMC) tarafından 1916-1974 yılları arasında madencilik faaliyeti ile bakır ve pirit üretimi, 1930-1942 yılları arasında ise altın üretimi yapıldığını, bu üretimden kaynaklı olarak da şirketin 2 milyar dolara yakın gelir elde ettiğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Vadilili, 2001 yılında UNOPS tarafından “Kuzey Kıbrıs’ın Lefke- Gemikonağı Bölgesindeki Çevre Sorunlarının Değerlendirilmesi” raporu ile 2007-2008 yıllarında AB fonları vasıtasıyla “Plejades Independent Experts” firması tarafından detaylı şekilde hazırlanan fizibilite raporlarının mevcut olmasına rağmen hükümetler tarafından dikkate alınmadığını savundu.

Bakkaloğlu: Farkındalık günü

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, insanlığın doğadan talebinin artması ile doğal kaynakların hızla kirlenip yok olduğunu, biyolojik çeşitliliğin kaybolduğunu belirtti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Birlik Asbaşkanı ve Çevre Sorumlusu Dt. Halil Bakkaloğlu, “ ‘Dünya Çevre Günü’ ormanların, denizlerin, su varlıklarının doğanın bütünlüğü ile korunması, sağlıklı yaşanabilir bir çevre ile birlikte olmasını amaçlayan bir farkındalık günüdür” dedi.

Kamu-Sen’den Dünya Çevre Günü mesajı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), dünya nüfusunun yoğunluğunun, kontrolsüz sanayileşme, düzensiz kentleşme, kullanılan tarım ilaçları, suni gübreler, deodorant, deterjan gibi kimyasal maddelerin kullanımının çevre kirliliğine neden olarak gösterildiğini ve çevre sorunlarının gün geçtikçe büyüdüğünü belirtti.

Kamu-Sen Dünya Çevre Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Dünyanın varoluşundan günümüze kadar çevre bize yaşamımızı sürdürebilmemiz için her türlü imkanı vermekteydi fakat insanoğlu yavaş yavaş kendi eliyle doğayı tahrip ederek ilerideki kuşaklara yaşanılabilir bir çevre bırakmamakta” ifadesini kullandı.